暑假必玩超巨大積木朱古力工作坊 眾樂童遊夏令營宣揚正向教育

暑假一定要帶小朋友去放電！8月4日至6日香港01眾樂基金舉辦一連三日的「眾樂童遊夏令營」，於荃灣D‧PARK提供超過60個親子主題講座、舞台表演、互動體驗及慈善攤位。當中小朋友必玩超巨型動物積木，爸爸媽媽又可以帶小朋友參加朱古力工作坊。小編率先為大家介紹活動三大必玩位！



1. 小朋友放電推介 互動專區三大趣味遊戲

「眾樂童遊夏令營」特設互動專區，內有三大活動，包括由香港基督教青年會推出的「惜玩文化」環保項目，鼓勵小朋友將玩具復修、創研及創作藝術品，延續每一件玩具的生命。活動期間，可參與再生玩具畫體驗，為棄置的玩具重新注入生命。另外，小朋友還可以帶舊玩具到「玩具『換』玩樂」攤位交換，但要注意以下指引：

1. 回收之玩具必須八成新或以上



2. 乾淨整潔



3. 完整及配件齊備



接受：毛公仔/玩偶 （50厘米）、棋盤玩具、紙牌遊戲、積木、拼圖遊戲、小型玩具車及模型等。



不接受：殘缺、色情、暴力、有食物及大型玩具等



另外，香港聖公會福利協會屬下、支持復康人士的社企Joy Fusion，為一家大小帶來「『休Joy悠Joy』大積木建築師」工作坊。在導師的指導下，家長及小孩需根據圖示，於限定時間內合力拼湊一只巨大的積木動物。過程中，家長及小孩需要緊密溝通，發揮團隊精神，才能完成製成品。最後家庭可與積木動物打卡，記錄歡樂的一刻。此外， 香港01眾樂基金設立的自由積木區，讓幼童在家長的指導下，自由組合簡單的平面動物造型，輕鬆享受天倫時光。

現場亦設有親子工作坊，涼茶體驗工作坊、製作朱古力飲品、浮游花製作工作坊、親子體適能循環訓練等。[圖片只供參考，以現場供應作準]

2. 星級教育專家擔任講座嘉賓 專業角度分享育兒之道

運動是兒童健康成長不可缺乏的部分，對小朋友的心智發展及社交能力有正面的影響。活動特意邀請三屆亞運金牌得主、退役單車運動員黃金寶，分享運動如何培養他樂觀和積極的態度。而在二十多年的運動生涯，黃金寶曾出現傷患問題，以致表現未如理想，他亦會分享他如何透過運動，走出人生低谷。而育有一子的黃金寶，亦有自家的育兒心得。他以開放的溝通方式，聆聽及了解兒子的興趣及專長，絕不會要求子承父業，做單車運動員。想了解黃金寶如何幫助小朋友發掘運動潛能？家長們就萬勿錯過這個講座。

代表香港出戰杭州亞運的霹靂舞 (Break Dance) 運動員，曾子驊 (B-Boy Think)。

另外，現場亦有多項精彩表演。曾子驊 (B-Boy Think) 就是以運動改變生命的佼佼者，亦將身體力行支持活動，以拿手的霹靂舞 (Break Dance) 炸爆舞台。透過表演，曾子驊希望將街舞文化推廣至下一代，以自身經歷勉勵現場的家庭，如何透過運動建立目標，追尋夢想。

曾子驊兒時是個「街童」，經常流連街頭打發時間，直至偶然在公園見到有人跳霹靂舞，便請外展社工幫忙找到相關舞蹈班，從此找到人生意義，開展了16年的舞蹈生涯。隨著今年9月杭州舉辦亞運會，霹靂舞首次成為正式的比賽項目，曾子驊更有機會代表香港出戰，在亞運的舞台與頂尖的選手一較高下。

另外現場有多位專家分享親子育兒經，正向教育等專題講座，免費入場！

3. 慈善市集攜手宣揚正向教育 推廣精神健康教育

是次活動亦獲得不同本地慈善機構的支持，包括香港社會服務聯會、香港社區組織協會、香港心理衞生會，以及香港小童群益會等，將一同參與慈善市集及舞台表演，攜手宣揚正向教育及推廣精神健康教育。活動將於荃灣D‧PARK中庭位置亦設置60個慈善攤位，家長與小朋友可以同遊市集，增進親子感情。

>>> 捐款支援兒童及青年發展，患病者醫療費 <<<

「眾樂童遊夏令營」

日期：2023年8月4日至6日（星期五至日）

時間：中午12時至下午8時

地點：荃灣D‧PARK L1中庭