做家務可以防癌 澳洲大學研究每日4分半粗重家務 減低32%患癌風險

撰文：糰子
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做家務、與孩子玩可以防癌！《美國醫學學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）早前發表一項研究，發現每天只需4.5分鐘進行劇烈的日常活動，如做粗重家務、與孩子玩高強度遊戲、購物後提重物回家等，便能減低罹患癌症的風險！

進行4.5分鐘VILPA減患癌風險

澳洲悉尼大學花近7年時間做出此項研究，研究中調查了22,398名平均年齡為 62 歲，平常沒有運動習慣的人士。發現每天只需要4.5分鐘劇烈間歇的日常活動（vigorous intermittent lifestyle physical activity，簡稱VILPA），包括做粗重家務、陪孩子玩高強度體能遊戲、購物後提重物回家、急步走等會讓你感到氣喘的短暫活動，每次持續1分鐘，便能減低患癌的風險。

（PhotoAC）

VILPA與HIIT原理相似 可減低32%癌症風險

澳洲悉尼大學查爾斯帕金斯中心教授Emmanuel Stamatakis表示：「VILPA是將類似於高強度間歇訓練（HIIT）的原理應用到日常生活之中。」研究中指出，如果每天花3.5分鐘進行劇烈間歇日常活動，可以減低18%整體癌症風險，如果將活動時間增加至4-5分鐘就能減低32%與體力運動相關的癌症。

（PhotoAC）
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