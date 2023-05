護士奔波照顧肺癌丈夫　見盡生死仍難敵喪偶之痛惟用工作麻痺情緒

香港被喻為「全球最過度勞累城市」,香港人即使身處逆境,仍努力不懈工作。秀霞在醫院從事護士30多年,對生死毫不陌生。2018年丈夫罹患肺癌,親人變成病人,她分秒必爭;為「見多佢幾面」,堅持在照顧丈夫和工作之間奔波,廢寢忘餐,身心疲憊下極力抑壓哀傷。難以盡然說再見,直至丈夫離去……

資料授權:善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care



「當時我忙得沒時間感受疲累。他臨終期間,我連續十日十夜不眠不休的陪伴,直至他安然離去。翌日,我如常回醫院工作。」工作成為秀霞的止痛藥,但效力短暫。放工後她哀痛的情緒湧現,四肢筋骨痺痛腫脹,更患上嚴重感冒,醫生為她處方了一些藥物,並強烈建議她到善寧會尋求善別輔導服務,紓緩喪偶的哀傷情緒。

面對至親離世,秀霞透過善別輔導疏導哀傷情緖。(相片獲善寧會授權轉載)

哀傷如石頭 需逐塊提取

善寧會臨床社工陳麗茵(陳姑娘)為秀霞進行六次面談輔導,過程中秀霞痛哭,抒發內心的哀傷:「由丈夫入院至逝世,工作和家庭都給我很大壓力,我感到很痛苦。透過陳姑娘的聆聽、分析和教導的方法,心靈和情緖得以紓緩,內心的石頭一塊一塊被提取。」

輔導期間,陳姑娘與秀霞並肩同行。秀霞憶述丈夫熱愛登山,但肺癌令他氣喘臥床不能走動,經過半年訓練漸見好轉,於是一起登山,豈料丈夫比秀霞走得更快。期後,丈夫如常返回單位工作,惟不足一個月,病情急轉直下。

「他的上司及同僚到醫院探望道別,並說『你的工作有同事接替,你放心吧!』虛弱的他點點頭。除了工作,我知道他擔心我不會照顧自己,於是我在床邊對他說『你不用擔心我,我會好好善待自己,你放心』,他似是釋懷。」語畢,秀霞潸然淚下。

這段經歷,成為他倆最後的回憶。

秀霞形容丈夫是三位女兒的好爸爸、愛錫太太的好丈夫,與家人和朋友關係要好。(相片獲善寧會授權轉載)

學會道別 邁向正向人生

目前秀霞已退休,閒時當義工與過來人分享喪親經歷,協助他們走過低谷。陳姑娘指秀霞是專業的醫護人員比較理性,面對至親離世會容易抑壓情緖。

「一般而言,我們會建議喪親者在告別儀式後一個月,待辦妥後事,心安一點才接受善別輔導。在輔導時,我們會耐心聆聽,協助整理哀傷情緒,將負面情緒轉化成為喪親者生活下去的動力。鼓勵他們分享困難、思考回顧與逝者之點滴和表達所思所感。」

陳姑娘建議喪親者可運用一些方法紓緩哀傷情緖,如:向離世者的相片說話、分段執拾遺物、寫信或卡給離世者、用盒保存離世者最愛物品等。好好保留遺物,珍藏這份感情,除有助紓緩哀傷情緒,亦能延續對至親的思念。

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載