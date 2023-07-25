專訪｜岑麗香愛聆聽孩子想法「原來4歲人仔都可以思路好清晰」

岑麗香（香香）婚後育有一對兒子，大仔Jacob和幼子Julias（小腰果）分別4歲和2歲。現時正值暑假，香香表示此爲親子培養感情的好時機，故積極尋找不同親子活動與兒子一同參加。與一對寶貝兒子相處時，香香喜歡多觀察，並聆聽孩子的想法。一些驟聽像頂嘴的説話，在香香眼中是孩子探索和明白世界的過程。「我又覺得很可愛！」



誕下一對兒子後鮮有在螢幕前露面的香香，最近出席富通保險有限公司的宣傳活動，為該公司的全新品牌理念「劃出你我新世界CIRCLE OUR NEW WORLD」擔任四大生活範疇大使，活動期間她分享最近積極為孩子們搜羅暑假活動，並計劃參加親子工作坊。香香笑言一對兒子既喜歡畫畫，又喜歡跑跑跳跳，「最好可以找到讓他們兩個都喜歡的活動！」

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細仔小腰果有主見 香香：「最緊要淡定，要聽他們的意見和想法」

香香平日喜歡觀察兩名兒子的特性，不但留意到他們在不同階段會建立不同興趣，更會因應所觀察的性格，給予相應的教養方法。她就表示，兩歲的小腰果「是個很有主見的人仔」。面對兒子表現得有主見時，香香指最重要是「淡定處理」。由於兒子正值好奇心旺盛的階段，對很多事物都會感到新奇。「我們未必明白他們的想法，就要淡定地聆聽他們的意見和想法。」雖然兒子人仔細細，但香香笑言兒子有時對會明白。

提供空間讓兒子表達 難忘大仔Jacob一次反問

小朋友到了4、5歲開始説話伶俐，香香的大仔Jacob也不例外，童言童語令香香察覺孩子逐漸長大，需要給予他們空間探索和表達。孩子一些驟聽像頂嘴的説話，香香卻覺得「好可愛」。「他需要明白這個世界，自然就會問一些問題或提出一些建議，暫時都會由他表達，甚至challenge（挑戰）我們。」

香香猶記得一次外出回家後，提醒Jacob要立刻洗澡，香香重演Jacob的回應時仍難掩驚訝。「媽咪，點解我要即刻沖涼？一陣叔叔就會過來跟我們玩水，又會再整污糟，又要再沖涼？」香香恍然大悟，「那刻覺得他講得沒錯，很有道理，我很驚訝4歲人仔可以思路如此清晰，步驟也很合理，於是最後我也讓他待會兒才洗澡。」香香認爲，作爲家長也要用心聆聽孩子的建議，讓他們發揮自己的想法。「不過consistency（一致性）都很要，例如訂立的底綫，要告訴他們原因，並要重複很多次，令他們慢慢明白。」

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選校重視建立領導能力、自信和發揮創意

大仔Jacob快要升小學，香香表示希望找一所適合兒子性格的學校，「很想學校讓他建立leadership（領導力）、confidence（自信）和發揮creativity（創意）。」她補充，她跟丈夫會一直持續跟兒子傾談，聆聽他的需要，望有助找尋合適的學校。