揀錯波鞋隨時令小朋友扭傷 即睇買鞋貼士 附馬拉松優惠碼低至45折

是時候為小朋友網購開學系列產品！黑白波鞋絕對是必備之物，到底選購波鞋時要注意甚麼？小朋友波鞋款式多，圓頭或是鞋頭較尖比較好？選擇鞋帶或是魔術貼對足部保護較好？這次為大家推介透氣舒適、擁承托力以及鞋墊具特別設計的波鞋，內文更附(香港01獨家)馬拉松網店優惠碼，開學優惠低至45折 購買童裝滿$800再減$50。各位父母儲存內文優惠碼及連結！



圓鞋頭可為腳趾提供足夠空間及活動 減低姆指外翻問題

有註冊脊醫及物理治療師指出，鞋頭形狀是選購鞋款首要條件。若鞋款的鞋頭會較尖，或有機會令小朋友的腳趾沒有足夠空間平放及活動，有機會引發姆指外翻的情況，即兩隻腳指疊放一起，若情況嚴重的話更需要求醫。所以，鞋頭部分的布料應選擇鞋身部分軟身，同時圓頭空氣，方便孩子在走路時更易屈曲腳前掌。

鞋帶或魔術貼則視乎年齡而選擇

兩個款式均能令鞋子緊貼腳掌並穩定雙腳，同時能夠保護小朋友足踝。不論是鞋帶或是魔術貼款式，只要調較鬆緊度剛好將孩子腳掌保持於鞋中位置便可，同時不要綁或貼得太緊或過鬆。

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Zverest White Leather Back To School (Velcro)

小童返學白鞋 HK$379

耐用柔韌的超纖皮鞋面、耐磨抓地的橡膠鞋底、高承托加厚回彈記憶鞋墊、強化緩震中底、魔術貼搭帶易於穿脫、透氣的內裡。

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New Balance 480 小童返學白鞋 HK$479

這款New Balance 480 Bungee Lace連搭帶以經典的NBA球賽常用運動鞋為設計藍本，鞋面以合成物料及皮革製成，配搭耐用度高的鞋底，適合日常穿著，是時尚又耐穿的一款。

產品特點：合成物料／皮革鞋面、耐用橡膠鞋底、可調節索繩及魔術貼開合，更貼合腳型、以經典的NBA球賽常用運動鞋為設計藍本。

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New Balance 373 Hook and Loop 小童返學白鞋 HK$479

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New Balance 373 Hook and Loop 小童返學白鞋 HK$449

給孩子一雙可以一整天跑跳的運動鞋！373配備時尚的合成鞋面，既靈活又耐用，還備有輕量EVA中底，令孩子雙腳整天都舒適。產品特點：輕量緩震中底、微纖維鞋面。

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Adidas Tensaur Sport Training Hook And Loop

小童返學白鞋 HK$399

此款 adidas 運動鞋採用堅固不留痕的橡膠外底，有效抓緊地面，同時不留痕跡。 每邊鞋均附兩塊魔術貼，輕鬆束緊即可出門。 鞋身以一系列環保物料製成，最少 50% 為環保物料。 此產品是我們協助終結塑膠廢物的解決方案之一。 部分以環保物料製成、易於束緊的堅固運動鞋。

產品特點：標準剪裁、魔術貼封口、合成皮革鞋身、編物襯裡、不留痕橡膠外底、鞋身包含最少 50% 環保物料。

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