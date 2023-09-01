湯怡大讚丈夫麥秋成「神隊友」帶女兒出街、沖涼、返學無難度

家長在育兒路上不斷學習，見證子女經歷不同成長階段，走過健康每一步，能有互相扶持的同行者至為重要。《香港01》為表揚及鼓勵各大品牌對親子產品及服務的貢獻，昨天（31日）舉辦「01親子最愛生活品牌大獎2023」。頒獎典禮順利誕生30個得獎品牌，得獎品牌由《香港01》編輯部與讀者共同選出，獎項分為商場／樂園類、服務類、產品及食品類和興趣班及教育課程類共四大類別。頒獎典禮當天邀得星級靚媽湯怡擔任頒獎嘉賓，並即場分享育兒的喜悅與心得。



「01親子最愛生活品牌大獎2023」於昨天（31日）假香港美麗華酒店舉行，得獎者均為《香港01》編輯部與讀者的優質之選，得獎品牌的服務和產品涵蓋主題樂園、教育、健康產品、食品、生活必需品、商場、酒店等。得獎代表應邀出席頒獎典禮，交流品牌經營及深受家長信賴的成功之道。今年頒獎典禮邀得湯怡擔任頒獎嘉賓，她大談「湊女經」，分享育兒路上經歷的挑戰和難忘經歷。

讚麥秋成神隊友 管教強調夫婦立場一致

湯怡與丈夫麥秋成的愛女「麥QQ」現年2歲，湯怡指夫婦倆工作時間彈性，照顧女兒分配得宜。湯怡作為「新手媽媽」，教養路不時面對挑戰，但她大讚麥秋成是「神隊友」，不論與孩子溝通抑或照顧孩子都有一手。「一開始都有點『雞手鴨腳』，但現在他可以照顧女兒一整天，帶她玩耍、洗澡、出街、上學。」她認為丈夫能幫忙照顧孩子，對她有很大幫助，減輕育兒壓力。「我相信每個女士都很希望另一半幫忙分擔。」不過下廚的重任則交由湯怡親自負責，一向喜愛烘培的湯怡，也喜歡為女兒親自下廚，烹調營養豐富的菜式。

在管教方面，二人同樣默契十足。湯怡表示，她跟麥秋成達成共識，管教上必須保持立場一致。「當女兒做錯事，我們就一起教，不能一個當壞人，另一個當好人，當然之後都會哄她開心。」問及有何哄女兒的秘笈，湯怡笑說：「我個女好簡單，食嘢！」原來「麥QQ」是個愛吃寶寶，連大人食物都不放過。「有時我食炸嘢都要匿埋食，佢都可以接觸嘅，不過遲啲先！」

2歲麥QQ 8月開始上N班 適應能力快

「麥QQ」上月開始上學前班（N班），她表示或受新冠疫情影響，女兒其實至兩個月前仍未太懂得講話。「但自從開始上學後，她現在已懂得唱歌和講到完整句子。」她感嘆女兒上學後成長不少，「學嘢好快」。倒帶至半年前女兒考N班時，她仍是個懵懂的寶寶。「她最初都不敢進班房，之後需要用玩具引誘她，才慢慢接觸其他人（老師）。」「麥QQ」於疫情期間出生，湯怡稱女兒以前大部分時間均留在家中，較少接觸他人，導致性格稍為慢熱。「但面試尚算順利，始終有玩具引誘她，她當時都有跟老師對答和互動。」

「麥QQ」由8月上N班至今，湯怡指女兒現在大致適應校園生活，不過最初也跟不少小朋友一樣，會捨不得父母。「首兩天可由家長陪同上課，但之後沒有媽媽陪伴，她就開始『扭計』。一進班房就想轉頭離開，老師就立刻抱起她，帶她進班房。」「麥QQ」平常較黏媽媽，但湯怡指女兒經過約五天適應期後，「到學校就跟我講bye bye，然後自己入班房，現在她已可以很獨立。」

女兒堅持自己想法 湯怡學習耐心與孩子溝通

孩子踏入兩歲，家長最怕Trouble Two。湯怡苦笑説：「她一歲半已經開始。因為她是個比較有自己想法的小朋友，但又不懂表達，有時會表現得較『忟憎』。」湯怡憶述有天炎炎夏日打算帶女兒出外，「她堅持要穿一件紫色的長袖毛衣，我真的勸喻良久，她才選其他衣服。」Trouble Two令父母非常苦惱，但湯怡認為這是必經階段，「她仍未懂得表達時，我要學習如何跟她溝通，也很需要耐性，對大家都是挑戰。」湯怡深知愛女喜好，勸喻時特意選擇其他較薄身的紫色和花花衣服，笑指這就可以成功分散孩子的注意力。

女兒出世後犧牲Me Time 望重拾運動習慣

成為人母後，媽媽的Me Time變得奢侈，湯怡直言根本沒有Me Time。「我以前會睡8至10小時，女兒出世後，每天只睡5至6小時。」工作以外，照顧「麥QQ」充分佔據湯怡的生活，平常想拿起電話「放空」一會都被女兒「訓話」。「擺啊，擺啊，她要我放下電話，我都會聽她話。」湯怡指女兒喜歡看書，她每晚都會跟女兒講睡前故事。女兒入睡後，湯怡才開始有私人時間，「但都是處理工作。」湯怡是圈中著名的跑步好手，她表示現在完全沒時間做運動。不過，她希望工作以外的時間全心全意陪伴和照顧女兒，唯有作出取捨，待女兒再長大一些才重拾運動習慣。

「01親子最愛生活品牌大獎2023」得獎名單



由《香港01》旗下親子頻道舉辦的「01親子最愛生活品牌大獎2023」於昨天（31日）假香港美麗華酒店舉行，頒獎典禮獲香港教育中心商會全力支持。頒獎典禮共誕生30個獎項，由一眾父母及《香港01》編輯部共同選出的親子品牌絕對是信心保證，各得獎品牌從日用品、食品餐飲、教育到休閒玩樂，都一應俱全。01親子一直與家長同行，由女士準備懷孕、懷孕期間，至孩子呱呱落地，為他們補充營養、了解教養策略，乃至升學教育，將繼續為家長提供最實用的育兒資訊。

「01親子最愛生活品牌大獎2023」【商場／樂園類】得獎名單（排名不分先後）

最愛親子主題樂園｜香港海洋公園

最愛親子商場｜D·PARK

最愛親子旅遊出行景點｜昂坪360

「01親子最愛生活品牌大獎2023」【服務類】得獎名單（排名不分先後）

最愛親子家居保險｜OneDegree

最愛親子旅遊品牌｜香港中國旅行社有限公司

最愛電子支付工具｜八達通有限公司

最愛親子出行交通工具｜港鐵公司

最愛親子網上超市｜pandamart

最愛親子流動通訊服務｜電訊數碼

最愛連鎖快餐店品牌｜大家樂

最愛親子渡假酒店｜銀礦灣渡假酒店

最愛親子保險比較平台｜10Life

最愛學童近視控制服務品牌｜眼鏡88有限公司

最愛紮肚服務品牌｜pureplus 原生美學

最愛月子餐食療服務｜月子工房-愉媽媽

最愛醫美媽媽之選品牌｜PERFECT MEDICAL

最愛親子專業牙科護理品牌｜be@me

「01親子最愛生活品牌大獎2023」【產品及食品類】得獎名單（排名不分先後）

最愛嬰幼兒中式保健產品｜余仁生

最愛洗衣劑品牌｜Attack潔霸

最愛手提電腦品牌｜ASUS

最愛媽媽 NMN 產品｜PROSAFE - Aidevi® NMN

最愛坐月調理品牌｜補益坊

最愛鮑魚罐頭品牌｜天龍牌

最愛親子藥妝｜龍豐藥業(集團)有限公司

「01親子最愛生活品牌大獎2023」【興趣班及教育課程類】得獎名單（排名不分先後）

最愛國際教育升學機構｜琥珀教育控股有限公司

最愛數學教學品牌｜MathConcept Education

最愛網上兒童教育品牌｜Dr I-Kids Online 網上兒童教育

最愛兒童英語教育機構｜Dr I-Kids 智趣小博士教育中心

最愛兒童藝術課程｜Rainbow Creative Arts

最愛兒童舞蹈課程｜More Crystal Dance