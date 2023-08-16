陳倩揚教用彩虹飲食法培養均衡飲食 女兒愛吃納豆全因其一個習慣

陳倩揚去年舉家移居加拿大多倫多，但其推出健康飲食著作的計劃並未止步。近期從加拿大回港的陳倩揚，日前抽空出席「健康Easy卓越大獎2023」，擔任頒獎嘉賓及分享健康飲食理念，並於7月舉行的書展宣傳其第三本著作，繼續宣揚低醣飲食生活及舉辦簽書會。育有三孩的陳倩揚於頒獎禮後，分享培養三名子女均衡飲食的心得，更向家長傳授為子女準備健康食材的建議。



《香港01》日前（14日）舉辦健康產業新趨勢研討會暨「健康Easy卓越大獎2023」，邀得藝人陳倩揚擔任頒獎嘉賓。頒獎禮當天共有51個得獎品牌順利誕生，得獎品牌由《香港01》健康頻道編輯部與讀者共同選出，獎項分為醫療、保健、創新科技、儀容護理及修身健體4大類別。

近年主力撰寫低醣飲食著作的陳倩揚，於頒獎前分享不少健康飲食和育兒心得。「Keep fit（保持健康）不等於要挨餓，或斷絕與朋友聚餐，懂得選擇合適的食材更為重要，心態自然能調節得更健康。」陳倩揚分別育有兩子一女，她自言在育兒方面仍在不斷學習，也是一名跟孩子無所不談的媽媽。「我不時會蹲下來，從他們的視線角度了解和觀察他們所看到的風景。當父母明白他們的角度，會更容易進入他們的世界，跟他們當好朋友。」

碳水化合物為成長重要能量來源 白飯可混入藜麥、糙米、小米

陳倩揚推出的健康減醣著作，主張「飽住瘦」，但是否適用於小朋友？她表示，這視乎孩子是否有體重管理的需要，如小朋友毋須管理體重，基本上維持均衡飲食，攝取不同營養已足夠。由於碳水化合物是小朋友的重要能量來源，陳倩揚建議家長可選擇好的碳水化合物。「不少加工含量低的碳水化合物含高纖維、低升糖，而好的碳水化合物更含有多種維他命和minerals（礦物質）。」

較之於攝取大量白飯，陳倩揚指家長不妨於白飯中混入藜麥、小米、原片燕麥片或糙米，自然可提升營養價值。部分人覺得藜麥或糙米質感偏硬，小孩會難以入口，陳倩揚稱只要適當調整分量，相信口感並非問題。「以一碗飯計，可加入兩匙羹藜麥、小米或糙米，比例約爲1比20，分量不用太多。」陳倩揚自言喜歡做雜錦飯，譬如將白飯混入糙米、小米、櫻花蝦和菇菌，再加入如三文魚等含豐富蛋白質的食物在飯裏，既方便美味，又不會忽略孩子所需的碳水化合物。

培養小朋友均衡飲食 記住彩虹飲食法

均衡營養乃老生常談，家長對於培養孩子均衡飲食無從入手的話，陳倩揚推薦最簡單的彩虹飲食法。「每頓飯盡量選擇不同顔色的蔬菜，譬如可以三種顔色為目標，選擇綠色蔬菜、三色椒、菇菌類、茄子和洋葱。」她又指，如家長到街市買菜時看見不同顔色的蔬菜，方便的話可買回家備用。「如更進階，可能可用上牛蒡、淮生、納豆當配菜。」

家長身體力行別偏食 笑指女兒愛吃納豆

作爲注重健康飲食的三孩之母，陳倩揚培養孩子均衡飲食固然有所心得。她表示，在安全的情況下會讓孩子參與煮食過程，二子跟幼女喜歡一同入廚，大子現在偶爾會自己嘗試烹飪，「煮菜、煎蛋、做奄列，他完全應付到。」她認爲，孩子投入煮食過程，他們會較少出現偏食問題。

孩子親身參與烹飪之餘，父母作爲榜樣，身體力行同樣重要。「父母不吃番茄，卻跟孩子說番茄有益，就不夠說服力。人人都問我，爲何女兒吃納豆，其實在她眼中只是一種普通食物。」陳倩揚笑言，大人總是將納豆與難吃劃上等號，吃納豆猶如「十級挑戰」。「我每周有三至四天都會吃納豆做早餐，偶爾會給女兒嘗試，所以她從小覺得納豆是很正常的食物。」

新手媽媽產後別盲目節食 陳倩揚：要食得飽同開心

新手媽媽除了為教養問題而煩惱，如何恢復產前苗條身形也是難題，陳倩揚寄語媽媽們「千萬唔好心急」。她坦言，自己在產後約一年多才開始修身，因餵哺母乳和補身等因素都會影響修身時間。「（媽媽們）照顧情感關口更為重要，先照顧小朋友和處理自己的身體，再去考慮飽腹又健康的飲食方法。」部分媽媽或急於減磅而大肆節食，陳倩揚卻表示，「打邊爐都可以是減磅的好朋友！」湯底方面可選擇較清淡的魚湯、雞湯或清湯，避免高油高脂的麻辣湯。食物方面，進食次序可先吃菜、再吃肉，並避免進食大量丸類和高油食物如響鈴。「只要配合以上所提及的條件，起碼可以吃得開心。」她補充指，產後沒有減磅飲食定律，最重要是選擇合適的食物。