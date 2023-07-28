岑珈其收起「爺爺」暴躁脾氣 耐心應對兒子愛問點解、喜歡自主

演員岑珈曾出演《點五步》及《教束》等電影及電視劇，近年再憑綜藝節目《膠戰》深得觀眾歡心。岑珈其在《膠戰》中「爺爺」的角色設定脾氣「火爆」，但現實生活中就要收起脾氣，皆因其2歲半兒子臻臻正值「每事問」的階段，更開始喜歡自主，令岑珈其不得不鍛煉耐性，度過孩子必經階段。今年9月，臻臻將開始上學前班（N班），岑珈其跟太太達成共識，希望兒子能經歷愉快童年，故特意選擇一所鄰近山邊的幼稚園，讓兒子有更多機會接觸大自然。



岑珈其愛與兒子臻臻共讀 指兒子最愛消防車

岑珈其早前出席富通保險有限公司的宣傳活動，為該公司的全新品牌理念「劃出你我新世界CIRCLE OUR NEW WORLD」擔任四大生活範疇大使，活動後分享了不少與兒子臻臻的日常相處點滴。

岑珈其指，平日自己跟太太均喜歡跟兒子共讀，閲讀過程會教兒子英文單詞。在《膠戰》中常被取笑英文水平有待改進的岑珈其，即場用英文講了兒子兩樣很喜歡的玩具：fire engine（消防車）和excavator（挖土機），還笑言：「應該無講錯！」岑珈其知道臻臻喜歡消防車後，表示跟太太需要抓緊機會抽籤，打算暑假帶兒子參觀消防局。「原來很搶手！因爲消防局不是經常開放。」

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面對兒子常問「點解」、追求自主感辛苦 新手爸爸鍛煉耐性

很多小朋友邁入兩歲，都會開始出現Trouble Two（兩歲反叛期）特徵，當問及2歲半的臻臻的情況，岑珈其不假思索地說：「成日問『點解』！成日要自主！」面對兒子總想獨立完成事情，岑珈其稱太太都會加以安慰。「兒子在這個年紀開始有意識，會想有自主權，而且會對不同事物感好奇、不斷發問，是需要多點耐性。」有時即使知道兒子未能做到，但岑珈其無奈表示：「我都只能夠讓他嘗試，再幫他『執手尾』，重新再做一次。」像臻臻不喜歡刷牙，但刷牙時會嚷着要自己來，岑珈其搞笑重演兒子刷牙一幕，只動兩下手便說：「刷完！爸爸刷完！」「我當然說不可以這樣，然後又要重新再幫他刷一次牙。」

選校偏好鄰近大自然 望孩子開心發展

今年9月，臻臻將開始入讀學前班（N班）。對於選校條件，岑珈其跟太太都達成共識。「太太不想催谷得太厲害，她喜歡讓臻臻開心發展，所以暫時都為臻臻選了一所Happy School。」岑珈其又覺得，孩子接觸大自然很重要，因此所選的幼稚園鄰近山邊，也知道學校課堂可在校園附近認識昆蟲和樹木。「現今電子科技的確很厲害，但我覺得與其透過電子科技認識一棵樹，爲何不讓他親身感受一下？」他更欣賞校舍的中庭「無瓦遮頭」，而且有滑梯讓小朋友玩耍，令小朋友有更多機會吸收陽光。