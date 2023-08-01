陳凱琳與鄭嘉穎平衡角色「如果得老公嚴厲唔公平」愛激發孩子創意

2013年度香港小姐競選冠軍陳凱琳於2018年與鄭嘉穎婚後至今誕下三兒。陳凱琳成爲母親後活躍於社交平台，當中不乏家庭相處點滴。有説如夫妻在管教上站在同一陣線較佳，陳凱琳坦言，以往沒刻意與鄭嘉穎分配角色，變相在孩子眼中有慈母跟嚴父之分。爲了不讓丈夫在孩子心中留下只負責懲罰的形象，她表示最近也嘗試適當對孩子嚴厲一些，但仍在努力拿捏與孩子的溝通方式。



陳凱琳與鄭嘉穎分別於2019、2020及2023年誕下長子Rafael、二子Yannick及幼子Carlos。暑假期間，家長們都忙著帶孩子到處放電，早前陳凱琳出席如心廣場推廣活動揭幕禮時表示，這個暑假打算帶三名兒子到如心廣場與6米高的充氣長毛象見面，「小朋友見到會覺得很壯觀和好玩」。

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嘗試擔當嚴厲角色 拿捏與孩子表達方式

三名兒子相繼出生，陳凱琳一直在摸索管教方式。她直言，以往不會特意跟丈夫鄭嘉穎分配角色，但她逐漸觀察到自己一直以慈母形象呈現於兒子面前，但丈夫則較多表現嚴厲，肩負懲罰孩子的角色。「有時我覺得不可只由我丈夫擔當這角色，我覺得很不公平，即小朋友見到爸爸就覺得爸爸會責備他們。」

陳凱琳透露，鄭嘉穎近期往内地工作，於是她嘗試「身兼父職」，對孩子適當的嚴厲一點，並正學習如何拿捏與孩子的溝通模式。陳凱琳平日負責駕車接送孩子上學跟放學，她憶述有次駕車找路途中，孩子們在後座因爲一塊曲奇餅吵起來，因未能找到路而慌張起來的陳凱琳覺得孩子們不合作，情急之下以一句喝止：「唔好再出聲！」陳凱琳坦承，當天回家後反思自己的表達方式有待改進。「例如叫他們不要再講話，到了目的地就可以分配曲奇，不要再嘈啦。如果一來就先責備孩子，他們會不開心。」

發掘新奇事物激發孩子創意 鼓勵孩子多嘗試不同思考方式

今年父親節，陳凱琳於社交平台分享她跟鄭嘉穎在孩子面前將意粉直接倒在餐桌上享用，不少網民對此舉大感吃驚，對陳凱琳而言，卻是教養上的新嘗試。她表示，不少寶寶在幼兒階段會實行BLW（Baby-Led Weaning），由寶寶自主進食，「我覺得大一點的小朋友也可以繼續透過觸感摸索和探索，食物就是很好的開始。」陳凱琳更分享當時發生的一件小趣事，原來的她將意粉倒上餐桌後，大仔講了一句：「Mommy, can I have a plate?（媽媽，我可以要一個碟子嗎？）」孩子第一時間疑惑爲何不用碟子進食，此提問令陳凱琳有所反思。「當家長教導孩子一種方法，他們就覺得只有那條路，但怎樣可以激發孩子的創意？所有事情都不是只得一種方法（進行），孩子可以嘗試很多不同方法。」一次大膽嘗試也為她的教養模式發掘更多可能。

現今小朋友的興趣多元化，陳凱琳都鼓勵兒子多嘗試參加不同活動，從中發掘興趣。「我跟丈夫都商量過，希望給予小朋友空間去發掘他們喜歡的活動。小朋友很有趣，當他們發掘到天分，參與的動力會愈大。」

望孩子學好中文 日常多灌輸新詞彙

從小成長於加拿大的陳凱琳，直言香港的選校制度較加拿大複雜，更對於香港有舉辦面試班感到驚訝。大子Rafael準備升讀小學，陳凱琳稱日常生活會盡量多灌輸一些新詞彙，讓Rafael吸收和學習更多，望他日兒子面試時得以發揮。至於選校條件，陳凱琳表示，暫時會考慮為兒子報讀傳統學校，因爲想兒子學習中文。「我小時候無讀中文，現在就很痛苦，看劇本要標拼音。兒子在這裏成長，希望他們可以先學好中文。」