開學系列｜Adidas限時優惠 精選5款抵買返學白波鞋低至6折

開學在即，家長是時候為孩子購買新學年穿著的黑皮鞋及白波鞋。暑假有不少品牌都推出優惠，包括adidas就推出2件額外9折，3件額外75折的優惠。以下為大家整理了5抵買返學白波鞋，大家不要錯過了！



adidas X_PLR跑鞋

原價HK$699｜特價6折優惠 HK$419

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啟發自經典跑鞋概念，X_PLR 帶來全新流線型設計。這款童裝跑鞋的鞋身採用輕盈透氣網層物料打造，而模製中底則帶來全日舒適的感覺，流線設計別具時尚風格。跑鞋配備支撐度高的中掌內籠，更飾以印花三間設計。

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adidas STAN SMITH運動鞋

原價HK$599｜特價7折優惠 HK$419

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adidas Stan Smith 運動鞋綴以奇幻變奏，漸變幻彩底襯盡顯搶眼圖案。OrthoLite® 鞋墊貼腳舒適，同時保持時尚。鞋身以一系列環保物料製成，最少 50% 為環保物料。

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adidas Retropy F2運動鞋（幼兒款）

原價HK$499｜特價7折優惠 HK$349

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這款幼兒運動鞋的中底和外底都配備EVA緩衝效能，令每步更舒適。以來自切割廢料和消費後家居垃圾等廢料的環保物料製成，旨在減少原材料生產對環境造成的破壞。

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adidas Retropy F2運動鞋（童裝款）

原價HK$599｜特價7折優惠 HK$419

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這款童裝運動鞋齊備adidas Racing 1的經典元素，別具型格，同時散發清新稚氣。中底和外底配備EVA緩衝效能，令每步更舒適。以來自切割廢料和消費後家居垃圾等廢料的環保物料製成。

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Adidas Tensaur Sport Training Hook And Loop

小童返學白鞋 HK$399

此款 adidas 運動鞋採用堅固不留痕的橡膠外底，有效抓緊地面，同時不留痕跡。 每邊鞋均附兩塊魔術貼，輕鬆束緊即可出門。 鞋身以一系列環保物料製成，最少 50% 為環保物料。 此產品是我們協助終結塑膠廢物的解決方案之一。 部分以環保物料製成、易於束緊的堅固運動鞋。

產品特點：標準剪裁、魔術貼封口、合成皮革鞋身、編物襯裡、不留痕橡膠外底、鞋身包含最少 50% 環保物料。

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