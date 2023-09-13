孩子越來越討厭？抱怨幾歲人仔前　不如先想想你心中那把尺怎樣拉

早前跟大家去郊遊，坐車時有人吐槽：剛生孩子那會，路上碰見大聲嚇唬小孩的，都會嗤之以鼻。粉雕玉琢的小娃娃這麼可愛，怎麼可以兇他，自己將來一定不會那樣。



但現在，孩子半大，打臉簡直不要太快。尤其是最近，又經過一個暑假的朝夕相處，感情沒有得到升華不說，反而看孩子越來越煩。看甚麼都不順眼，做甚麼都不順心。

你問我為甚麼？我還想問問我自己呢：我是哆啦A夢嗎？孩子的所有需求我都要去滿足！每天光應付孩子的各種要求，就讓自己筋疲力盡了。最終導致自己精神狀態極其不穩定，時而崩潰，時而後悔，時而怨天尤人，像個怨婦一樣。

抱怨後，大家才發現，原來家家都差不多的狀態。

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看見孩子就煩，可能是｢養育倦怠｣

團隊裏有個2歲的小寶寶，本次出行簡直是團寵，不用管哪個段位的媽媽，誰見了不誇句可愛？一顰一笑、一招一式，自帶天然萌，連哭都多着幾分可愛～

可惜的是，養孩子不可能一直各生歡喜，這種相看兩不厭的狀態最多持續2年，你就會從初為人父母的新鮮感中跳脱出來。

比利時心理學教授Isabella，曾經對1723名父母做過一項養育調查，並得出結論：養育倦怠是一種特殊環境下形成的，與養育情景相關的情緒失調。大約有8%至36%的父母，會出現養育倦怠的情況，且媽媽居多。

通常表現為：

．對孩子的哭聲麻木或厭煩，而非心疼；

．對孩子的表現忽視、麻木、敷衍，不想管他那麼多；

．覺得自己帶不好孩子，懷疑自己的育兒方法，懷疑自己不是好父母。



這種狀態的背後，大多意味着養育者的「高要求」。一種是對孩子的高要求。

很多大人總習慣以成人的思維去對待孩子和孩子的行為，不明白：

．為甚麼穿衣服這麼簡單的事情，自己催八百遍也穿不好？

．為甚麼玩完的玩具從來不收，剛收拾好的屋子，轉眼他們就能弄得下不去腳？

．為甚麼自己已經很累了，孩子卻絲毫不體諒，一直「媽媽媽媽媽媽」無限循環，纏着要陪他玩？



我當然知道，身為父母的委屈。但也不得不為孩子們說一句：這些讓我們煩躁無比的事情，原因只有一個，那就是他們都還只是孩子。

你覺得他們吃飯慢、走路慢，幹甚麼事情都得三請四請的，其實只是因為他們對時間不敏感，對你說的「快一點」也沒甚麼具體的概念。

你覺得他們為甚麼總沒個正形，走個路都東張西望，其實是因為他們對甚麼都感興趣。喜歡通過感官體驗來認識周圍事物，而探索的多，闖的禍也就更多。

相對於慢節奏的孩子，成人在工作、生活雙重碾壓下，任何事都只想快一點，再快一點，於是忍不住也催孩子快一點，再快一點。但卻忘了，唯有成長是不能催的，唯有養育是不能快的。

另一種是對自身育兒的高要求。

這種要求可能來自自身，也可能來自周圍的人。

比如習慣於照本宣科，看了諸多育兒文章，卻在孩子哭鬧時，還是一吼了之。沒辦法按照專家的建議養育孩子，不斷情緒勒索自己。

為甚麼別人都能心平氣和對孩子，而自己一點小事就能炸？



比如，周圍人認為照顧孩子就是媽媽的事，孩子出現任何狀況都是媽媽的錯。這些過度的要求都會造成媽媽的極度焦慮和壓力，導致媽媽們沉溺在追求自我/外在要求上，把養育當作一種工作，一種必須要做出業績的工作。

但大家都知道，養孩子和工作最大的不同，就是永遠別想着完成啥KPI，因為孩子通常不會給你成果，只會給你後果。如果抱着有付出就會有效果的心態，去養育孩子，那最後得到的恐怕只有心態崩塌的聲音，以及對養育子女這件事，深深的倦怠。一旦深陷養育倦怠，必然會對孩子相看兩生厭和無法控制的煩躁。

而它也是一個比較危險的信號，容易導向錯誤的教育方式，破壞親子關係，不利於孩子的成長。

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我們該如何避免呢？

想要避免養育倦怠，我們需要搞清楚這3個問題：

1. 了解孩子正常發育規律

有時候不是孩子有問題，而是我們誤會了孩子的一些正常發育的階段性規律。

2、3歲任性



吃飯必須挨着媽媽，洗澡必須自己沖水；大夏天，非要穿毛衣，戴冷帽；手髒了不洗，並且故意當你面摸這摸那。管你是好言相勸，還是嚴令禁止，只要你稍微說一句，人家立馬開始嚎叫。

你以為是任性出了新高度？其實，只是秩序敏感期（執拗期）在作祟，這是孩子成長的一種表現，孩子通過外部秩序感知和理解世界。我們要做的不是阻止，而是儘可能地去允許。

7、8歲反抗



這個階段的孩子能說了，也有自己的主見了，所以，會明顯的不那麼服從管教了，常常是：你說你的，我做我的。頗有一種「我不要你覺得，我要我覺得」的霸總既視感。

3-8歲本就是孩子形成「自我」的時期，他們的「價值觀」、「性別認同」、「信念」等都在這一時間開始萌芽。他們還無法準確、客觀地認識、評價自己，所以會格外地在意周圍人，尤其是父母對自己的評價。所以，常常出現你像小時候一樣開玩笑說「你怎麼這麼笨」時，孩子惱羞成怒。

這一時期的孩子，需要的是父母發肯定、讚美和欣賞，讓孩子關於勇氣和自信的心理訴求得到充分滿足，從而建立正向、積極的自我認識。

10多歲叛逆



10歲以後孩子會慢慢進入令人聞風喪膽的青春期。如果說之前的叛逆都是生理層面的發展，那到了青春期，孩子就要完成思想上的獨立。

這個階段，孩子會強烈地要求獨立，建立自我邊界，和父母拉開距離。總結起來，就是幾句話：

．「你別說了」

．「你離我遠點」

．「我的事我不想讓你知道」



不要覺得扎心。這是孩子從和父母共生，走向分化和獨立的必經階段。只有當孩子和父母慢慢分離，他才能更好地看見自己，然後再更好的看見他人。所以，要正向化孩子的行為，不要過度放大孩子的行為，徒增自己的焦慮。

任何事發生，都只意味着當下。對未來的影響，並沒有我們想象中的大。當你不理解時，就在心裏自我安慰一下，正常規律，正常規律，不理解，但尊重。這事就好辦多了。

反觀我們的成長經歷，我們與父母的相處模式，也不是全場高光美好，也有青春期的嫌棄、已婚後的依賴、中年後的理解啊。

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2. 有些小問題，真的無所謂

當然，也不是說孩子所有的問題，都是正常的。

但成人尚且有不完美的地方，有很多不登大雅之堂的小癖好，比如有人潔癖、有人邋遢，有人不愛吃菜、有人只愛吃肉，有人有起牀氣，有人熬夜，半夜才是主場等。怎麼到孩子身上就無法忍受了？

我建議，在發火前先問自己3個問題：

．這件事的發生，真的會造成不可挽回的結果嗎？

．這個物品、金錢的損失，完全超出自己可承受的範圍嗎？

．這個問題、習慣真的完全不可接收，非改不可嗎？



當你問完其實就會發現，到頭來也不過一句：其實這樣也沒關係。

歸根結底，就是容錯率高低的問題。你要知道，你不可能養育一個處處完美的孩子。童年時期，大部分的錯誤都不是錯誤，而是問題，甚至是一些無關安全、無關道德、底線的小問題。

對於這類，我們可以幫助孩子修正，但不能習慣性指責和否定。

3. 性格上實在無法改變的，放過自己

生孩子這事確實是一件比較玄學的事情。

一半的概率生出來的孩子會跟父母脾氣、秉性相似；但還有一半可能，生出來的孩子跟你性格完全相反。

比如一個秩序感很強的媽媽，偏偏孩子是一個散漫拖沓不拘束的娃，你喜歡任何東西用完歸位，他習慣用完隨手一丟；你討厭沒有計劃沒有掌控的事情，但孩子總會出現那個例外，比如一個做事雷厲風行，強勢的媽媽，偏偏孩子卻是一個佛系的主兒。

你想凡事做到最好，他覺得差不多就行；你講究事必躬親，他主打一個自己能不動就不動；還比如一個大大咧咧媽媽，對一個敏感高需求娃；你覺得有這麼嚴重嗎，他哭哭啼啼，沒完沒了；你覺得社交不就是一句話的事，他心理建設良久也邁不出這一步。

這種性格方面的不兼容，確實也會讓父母很難受，我們總是會忍不住想讓孩子按照我們的期待去成長。希望他開朗活潑，遇人落落大方，做事有始有終，希望他果斷勇敢，不怕困難，不懼失敗。

但任何事都講究度，養育孩子也是如此。真正好的期待，是允許孩子在自己的跑道上，接納、肯定孩子真實的自己。哪怕真實的他不完美，存在很多問題，都允許他是他自己。

我常說，養育孩子是匹配，而不是修正。給不同性格的孩子，不同的養育方式，這就是作為父母的修行。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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