培養小朋友運動習慣 先換裝建立儀式感｜SKECHERS網店 3件5折優惠

世界衞生組織建議，5至17歲的兒童及青少年平均每天應累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動，但不少香港兒童未能達標。惟早前就運動調查當中，香港超過七成受訪兒童運動量未達世衞標準，而半數受訪兒童渴望與父母一起做運動。父母不妨從善用自身角色，帶動小朋友一起運動、一起鍛鍊身心。



就帶動孩子運動習慣 父母角色尤其重要

在成長的過程中，子女的行為、習慣和價值觀都直接受到父母的影響。想子女健康地成長，父母便應以身作則，為子女作良好的榜樣，積極參與各類運動。

父母可以：

1. 鼓勵子女嘗試不同類型的運動例如踏單車、打羽毛球、游泳等

2. 於周末或假日，與子女多做戶外運動例如遠足、郊外旅行、游泳等

3. 與子女一起做運動，享受當中的樂趣，並給予支持

4. 多與孩子交談，分享他們的喜與憂，並予以適當的輔導

一起做運動都算是頗好的親子活動，好好珍惜親子時光，同時幫助小朋友建立良好體魄。

如果大人小朋友都少做運動，或有機會影響雙腳肌肉力量變差，容易疲倦或出現酸痛。所以，要多做運動同時選擇舒適的運動鞋，為足部提供完整支撐承托就最好。這次為父母及小朋友搜羅最新運動鞋款，一起換裝做運動！



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