流感隨時變成支氣管炎 腦膜炎 中醫教煲玉屏風湯補脾肺、防風邪
撰文：阿言
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夏秋轉季是流感高峰期，加上是開學季，小朋友開始回到學校，交叉感染風險大增。流感病情不能忽視，嚴重起來更有機會出現支氣管炎或肺炎，甚至是腦膜炎、心肌炎等。若小朋友出現以下症狀，應立即求醫！
本文作者：戴貝莎中醫師
中醫教你分辨感冒與流感症狀
流感病情可大可小，常見的症狀有突發高燒、咳嗽、頭痛、發冷、肌肉酸痛等。流感症狀一般會持續1至2周，才能完全恢復。小朋友免疫系統尚未完善，比較容易感染各種細菌和病毒。而病情亦可能比較嚴重，有機會出現支氣管炎或肺炎，甚至是腦膜炎、心肌炎等。所以小孩患流感，家長絕對不能忽視。相較之下，感冒的病情較輕，症狀以流鼻水、鼻塞、咳嗽為主，病徴集中於呼吸道症狀，病程較短，較少機會出現併發症。
年幼孩子身體不適，未必可以準確表達自己的感覺，這時候父母要多加留意孩子的症狀。如果孩子出現呼吸道症狀，例如是咳嗽、打噴嚏、流鼻水，但是精神好、食慾正常、睡覺安寧，就不用太擔心。除了感冒症狀，如果孩子同時有高燒、食慾不振、精神不佳、嘔吐不止、呼吸急促其中一項症狀，父母必需留意並及早求診，以免延誤病情。
預防流感與感冒 應先為小朋友抵好底子 增強抵抗力
患有流感或感冒時，服用中藥可以疏散表邪，治療不適症狀，加快身體康復。不過很多小孩子不願意服藥，家長餵服也不容易。想防患於未然，可以嘗試中醫食療，透過增強抵抗力，強壯體質，即使流感肆虐也不易患病！
玉屏風湯（4人份量）：
黃耆30克、白朮30克、防風20克、蜜棗2粒、果皮1瓣、生薑2片、豬𦟌/瘦肉半斤
做法：
1. 材料洗淨，豬肉出水
2. 全部材料加入4升水，水滾後轉細火，煲1小時即可享用。
這個食療的藥材組成來自古方「玉屏風散」，補氣健脾同時，有抵禦外在風邪的功效，適合日常保健，一家大小都可以服用。黃耆能補脾肺之氣；白朮健脾益氣；防風可以散肌表的風邪。
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