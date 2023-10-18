感冒難癒或是內傷感冒 中醫解答感冒8大疑問 一食品或令病情加重

有些人在感冒時會選擇先看西醫以快速舒緩不適，再看中醫調理身體，但其實中醫也能在短時間內緩解各種不適症狀。中醫馬琦傑醫師為大家解答有關感冒的疑問，讓大家更加了解中醫是如何處理感冒。

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



Q1. 甚麼是感冒未清？



中醫一向非常關注感冒這疾病。因為感冒除了影響呼吸系統、消化系統外，一旦潛伏在人體中，就會等待機會再次大肆破壞我們的各個器官系統。大多數人經過服藥、休息後，表面上不舒服的症狀解除了，以為感冒好了，但事實上，身體裡已遭感冒破壞。所以，感冒未清，除了易出現上呼吸道問題，如咽喉微痛、易咳、有痰，也有可能出現消化功能不良、缺乏食慾、四肢倦懶、全身疲累、精神難集中。

請注意，如果感冒或以上症狀持續1個月以上，必須面診，否則或出現更嚴重病變。

Q2. 身體太虛感冒才會反反覆覆出現？



內傷感冒最大的特徵就是感冒症狀一直反反覆覆出現，很難痊癒，或者容易有更重的感冒。這個和自身生活作息、飲食習慣、壓力、情緒息息相關。想減少內傷感冒頻率，除了作息、飲食要規律和正確之外；每次痊癒後，必須做好祛濕及補腎功課，才可慢慢令身體回復正軌。

第1個星期：袪濕浸腳+醒腦袪濕飲

第2個星期：補腎浸腳+紫淮山黑豆飲

Q3.感冒喝雞湯，身體好得快？



看情況，如在補腎期間，是可以進食滋補食品（例：雞湯、老火湯、燉湯），對提升免疫力有正面影響。但感冒期間及痊癒後第1個星期，進食滋補食品有機會邪氣更盛更困身，阻礙身體復元。

Q4.冬天才容易感冒，夏天比較不會感冒？



錯。夏天大家總是貪涼，開行冷氣及飲凍飲、食生冷食物等，容易忽略保暖這回事，所以夏天感冒也不比冬天少。現代人在夏天出入冷氣地方多，溫差較大，罹患感冒的機率比冬天還來得高一些。夏天我們體內本來就會積存比較多的熱氣和濕氣，飲凍飲、食生冷食物等會把濕氣留在體內，吹冷氣多，較少正常流汗，易將熱氣困在體內，造成夏天常見夾濕夾熱的感冒。

Q5.感冒應該看西醫好得快，中醫只能調理身體？



錯。中醫對治療感冒有多年的歷史和經驗，並有極佳的療效。漢代傷寒論已經有系統收錄感冒的成因、轉變和處理方法。如處方合適一樣可以在短時間內緩解感冒的各種不適。針對每一個感冒患者，開出個別適當的處方用藥，辨證論治對症下藥，治療的效果一樣很不錯，在短時間內改善感冒不適，而且還可以避免嗜睡、口乾、腸胃不適等西藥副作用。加上配合食療或刮痧等療法，來提升身體的復元和抵抗力！

Q6.發燒可以浸腳？



不建議，因為浸腳會氣血加速運行，從而令邪氣有機會更快運行全身。最好在無發燒後開始浸腳。如有白痰多，夜晚咳可以用風寒粉；痊癒後可以用祛濕粉。

Q7.發燒、咳可以飲紫淮山？



紫淮山不是針對咳、發燒，紫淮山是健脾作用。發燒時身體需要大量水份降溫，而紫淮山也需要大量水份加速腸胃運作，所以，發燒時不建議進食紫淮山。感冒癒後就可開始進食紫淮山。

Q8.甚麼時候可做暖療？



作病期及復元期內非常合適。切記不要「凍親」，以免二度感染，保暖是首要，可以做暖療，每日30分鐘，除緩解肌肉疼痛，促進炎症及瘀血的吸收。也可以增加毛細血管擴張、淋巴液循環，提高了新陳代謝。當人體的核心溫度接近37度 ，身體防衛機制發揮最好的時候，更容易排痰排濕排毒。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》