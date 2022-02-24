小朋友鼻塞唔一定係感冒或鼻敏感　單側鼻孔堵塞可能係呢個原因⋯

一位14歲的青少年日前因鼻塞難耐來求醫，她是一位幾歲大小孩的姐姐，數星期前和弟弟玩的時候一不小心撞到鼻子，但並沒有告訴媽媽。她除了感到痛楚，其後發現鼻子開始出現之前沒有的閉塞狀況，更影響睡眠，十分困擾。 後來媽媽得知情況，起初以為她是鼻敏感，不過服用了不同的藥物仍然未有改善，最後決定找專科醫生檢查。經診斷後發現是鼻中隔移位，其後姐姐接受手術治療，將鼻中隔移位問題改正，鼻塞情況得到明顯的改善，生活亦終於回復正常。

【撰文：耳鼻喉科專科邱騏驄醫生】



什麼是鼻中隔彎曲移位？

鼻中隔由鼻黏膜，軟骨及數片薄骨組成，它將鼻腔分成左右兩邊。當鼻中隔彎曲移位(Deviated Nasal Septum)時，鼻腔通道便會變得夾窄，阻礙空氣流動，形成鼻塞或呼吸困難。

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彎曲移位的成因是什麼?

成因可以是先天的，嬰兒在出世的時候因為受到擠壓，令鼻軟骨出現偏移。亦有機會是正常發育的結果，隨著鼻子成長，鼻中隔也會變大，有時軟骨部份會傾向一側，令鼻腔一邊變窄。

後天的成因側常因撞擊導致，例如接觸性運動如拳擊，欖球，足球及籃球等，亦有不少個案因日常不慎撞倒，跌倒引起。

小朋友是否有鼻中隔移位？

一般而言，鼻子呼吸不暢順，特別是長期單側鼻孔堵塞， 就是鼻中隔彎曲移位的最常見病徵。

許多時患者不易發現自己有鼻中隔彎曲問題。有些患者已習慣每逢出現鼻塞情況，就依靠藥物舒緩，甚至有些患者已經默默接受自己鼻塞情況，認為沒有辦法可以解決。

鼻中隔彎曲移位亦有可能會引起以下病徵:



流鼻血: 有時候鼻中隔的軟骨偏移形成尖角，容易造成黏膜乾燥及出血等情況。

打鼻鼾: 鼻中隔彎曲引起的呼吸不暢順，除了引起鼻鼾，亦會影響睡眠質素。

口乾: 加上鼻黏膜腫脹，患者睡眠或鼻塞時傾向用口呼吸，引發口乾。

慢性鼻竇炎: 鼻中隔彎曲阻塞主要鼻竇出口，鼻腔腫脹時便容易引起鼻竇發炎

面部疼痛: 有時偏移情況較嚴重，鼻中隔甚至會擠壓鼻腔外側或鼻甲的黏膜，引致疼痛。

找出成因 對症下藥

如有懷疑，或發現鼻塞情況長期未有改善，可考慮尋求專科醫生意見，找出鼻塞的真正原因。醫生會先根據病徵作出檢查，並在需要時檢視鼻腔內部結構。最後根據情況，處方適當的藥物，或建議患者進行手術治療。

藥物如抗組胺及通鼻噴劑，雖可暫時舒緩鼻塞及，卻不能根治真正狹窄的成因。如果鼻塞情況困擾生活或服藥後效果不明顯，患者可考慮接受手術治療。

不少病人擔心手術會在臉上留下疤痕。鼻中隔成型手術通過鼻孔進行，不需要在皮膚上有切口。有時候會配合下鼻甲減溶手術獲得更佳效果。手術對於改善鼻塞，睡眠質素有著長遠效果，更能減少長期服藥及其可能有的副作用。

上述姐姐在手術後表示：「呼吸順暢左好多，夜晚終於瞓得着，比之前精神好多，原來鼻塞都可以做手術醫好。」

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