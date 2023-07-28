體質虛弱人士夏天易反覆感冒精神差 中醫教健脾胃必飲2款消暑湯茶
撰文：阿言
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上回提到「冷氣病」，類似中醫的「陰暑」，是由於冷熱溫差大，毛孔排汗不暢，寒氣、濕氣鬱於體内而成。體質虛弱的群體例如老人家、小朋友、易感冒、鼻敏感的人士本就肺氣虛弱，因些更加容易出現不適，形成反覆感冒、精神差、鼻敏感、周身疲倦等症狀。
本文作者：戴貝莎中醫師
要改善肺氣不足、體內容易累積寒濕的情况，可從改善脾胃功能着手，透過日常飲食調理保健。除了上回提到4大護理方法外，亦可參考下列保健茶飲。
補氣化濕消暑茶（2-3人份）
材料：
黃芪 15克、茯苓 9克、麥冬 9克、扁豆花 4克、烏梅 2粒 、清水2公升
調味：（可按個人口味調整）
蜂蜜/冰糖 少許
做法：
1. 將材料洗淨剪碎，浸泡於清水內15分鐘。
2. 煮沸後，轉小火煮30分鐘。
3. 如用冰糖調味，則中途加入冰糖；如用蜜糖，熄火後須放涼再加入。
注意：
請室溫飲用。不宜過量飲用，尤其體質偏熱或壯實者。
另外，長期於冷氣空間使毛孔鬱閉，容易出現腸胃不適、肩頸疼痛、睡眠欠佳的情况，以下介紹湯水內的粉葛能生津液，又解肌熱，開鬱散火，配合清熱和血、除濕利水健脾的材料。
粉葛赤小豆蓮子百合湯（2-3人份）
材料：
粉葛 1斤 （切件）、粟米連鬚 1條（切件）、赤小豆 15克、蓮子 15克、百合 6克、生薑 2片、陳皮 1片（淨軟，刮瓢備用）、蜜棗 2粒、煲湯豬肉 適量、清水3公升、食鹽 適量
做法：
1. 豬肉汆水備用。
2. 其餘材料洗淨，所有材料浸泡於清水內20-30分鐘。
3. 煮沸後轉小火，煲45-60分鐘。
4. 加入適量食鹽調味，即可享用。
注意：
如有疑問，請諮詢註冊中醫師。
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