體質虛弱人士夏天易反覆感冒精神差 中醫教健脾胃必飲2款消暑湯茶

上回提到「冷氣病」，類似中醫的「陰暑」，是由於冷熱溫差大，毛孔排汗不暢，寒氣、濕氣鬱於體内而成。體質虛弱的群體例如老人家、小朋友、易感冒、鼻敏感的人士本就肺氣虛弱，因些更加容易出現不適，形成反覆感冒、精神差、鼻敏感、周身疲倦等症狀。

本文作者：戴貝莎中醫師



要改善肺氣不足、體內容易累積寒濕的情况，可從改善脾胃功能着手，透過日常飲食調理保健。除了上回提到4大護理方法外，亦可參考下列保健茶飲。

補氣化濕消暑茶（2-3人份）

材料：

黃芪 15克、茯苓 9克、麥冬 9克、扁豆花 4克、烏梅 2粒 、清水2公升

調味：（可按個人口味調整）

蜂蜜/冰糖 少許

做法：

1. 將材料洗淨剪碎，浸泡於清水內15分鐘。

2. 煮沸後，轉小火煮30分鐘。

3. 如用冰糖調味，則中途加入冰糖；如用蜜糖，熄火後須放涼再加入。

注意：

請室溫飲用。不宜過量飲用，尤其體質偏熱或壯實者。

另外，長期於冷氣空間使毛孔鬱閉，容易出現腸胃不適、肩頸疼痛、睡眠欠佳的情况，以下介紹湯水內的粉葛能生津液，又解肌熱，開鬱散火，配合清熱和血、除濕利水健脾的材料。



粉葛赤小豆蓮子百合湯（2-3人份）

材料：

粉葛 1斤 （切件）、粟米連鬚 1條（切件）、赤小豆 15克、蓮子 15克、百合 6克、生薑 2片、陳皮 1片（淨軟，刮瓢備用）、蜜棗 2粒、煲湯豬肉 適量、清水3公升、食鹽 適量

做法：

1. 豬肉汆水備用。

2. 其餘材料洗淨，所有材料浸泡於清水內20-30分鐘。

3. 煮沸後轉小火，煲45-60分鐘。

4. 加入適量食鹽調味，即可享用。

注意：

如有疑問，請諮詢註冊中醫師。