親子好去處｜頭搖又尾擺節/鬼滅之刃全集中展/麵包超人秋日祭

親子好去處，為迎接秋天，各大商場都開始換上露營裝置、祭典等設計來吸引一家大細。01親子為大家介紹數個商場及社區活動，既有打卡活動又有遊玩元素，包括Mikiki《麵包超人秋日祭》、YOHO MALL「頭搖又尾擺節」、《鬼滅之刃全集中展》香港站、小白兔音樂農莊入場套票、大棠有機生態園優惠套票。



Mikiki《麵包超人秋日祭》

秋意漸濃，日本開始舉辦各式各樣的秋日祭典，熱情奔放的麵包超人亦趁著祭典熱潮帶同一班可愛朋友現身香港，與大家分享祭典的獨特氣氛！《麵包超人秋日祭》將於即日至10月16日在新蒲崗Mikiki舉辦，場內3大主題打卡位，當中包括日本氣氛滿滿的巨型燈籠架、祭典必備的特色攤位等，同時，勢要炒熱祭典氣氛，令大家「力量百倍」，麵包超人亦為一眾家庭準備了４大親子玩樂活動，一眾小朋友更可變身成小車手，與麵包超人風馳電掣外，更可以DIY專屬的「麵包超人秋日祭歡樂盒」、試玩攤位遊戲及玩具，另外，麵包超人及細菌人決定舉辦秋日祭見面會，與大家來個零距離接觸，一眾小粉絲們記得bookmark 定時間！

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《麵包超人秋日祭》活動詳情：

活動日期：2023年10月4日至10月16日

開放時間：中午 11 時至晚上 9時

地點：Mikiki 地下中庭

YOHO MALL「頭搖又尾擺節」

「醉」梗要好玩：３大嘉年華遊戲及4大型格打卡位搶先亮相

飲啤酒，識飲一定飲手工啤，精釀的提煉手法，香醇回甘的口味，配合「黃金比例」的泡沫，稱得上為人生絕頂的享受！今次YOHO MALL與香港精釀啤酒協會聯手打造「頭搖又尾擺節」，全力將香港手工啤文化帶到現場！場內4大型格打卡專區集打卡與嘉年華遊戲於一身，讓大家在整個十月暢玩之餘不忘打張型格美照！

含酒精和汽泡，而且散發著雞肉和牛肉的香味的狗狗啤酒！

各位酒鬼們當然要將一眾趣緻「酒物」帶回家，「Goo's Living 菇事屋」 帶來日本空運到港啤酒杯、「P&C Handmade」推出繩藝支裝啤酒外賣包，讓你隨身攜帶最愛啤酒！另外亦有為愛寵而設的「doggie friends」，推出限量萌爆啤啤小狗生活百貨精品。

由室內玩到室外 與主子嘆免費啤酒 Chill寫意享受

與主子同遊YOHO MALL？當然要帶主子放放電悠閒Chill 一Chill！位於YOHO MALL I 露天廣場的「Tap & Chill」休閒區延伸場內DOT PARK ， 打造全新日系木造裝潢人寵共融休閒專區，毛孩可以在草地上放電跑動，累了便到一旁的毛孩專屬小桌子休息，多個休閒座位更設寵物友善設施如寵物飼料盤及寵物繩扣環等，讓主子與身為鏟屎官的你一起享受愜意時光。

《鬼滅之刃全集中展》香港站｜尖沙咀iSQUARE國際廣場

繼日本、台灣及馬來西亞後，亞洲巡迴第四站《鬼滅之刃全集中展》香港站將於今年9月登陸尖沙咀iSQUARE，展覽包括了七大展區「全集中」，還可以親眼目睹1比1的實體日輪刀，身歷其境感受鬼殺隊與鬼的英勇戰鬥史！另外，亦有3米高的炭治郎和妹妹禰豆子，以及一系列精彩限定週邊，各位鬼滅粉絲千萬不要錯過啦！

《鬼滅之刃全集中展》正式登陸香港 - 本展覽將展品與場景“全集中”在香港，帶您回到電視動畫《鬼滅之刃》竈門炭治郎立志篇，身歷其境感受鬼殺隊與鬼的英勇戰鬥史。

展期：2023.09.09(六) - 2023.11.26(日)

時間：12:00 - 22:00^

地點：香港尖沙咀 iSQUARE國際廣場4樓 (彌敦道63號)

^每日閉館前60分鐘停止入場(即每日21:00)，請勿於晚上9時或之後購買當日門票。

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門票詳情：

單人票: 所有人仕適用

優惠票: 18歲以下人仕、全日制學生、60 歲及以上人仕、殘疾人仕及其看護人

三歲以下兒童免費入場

展期門票發售日期: 2023.09.09 - 11.26

單人票 HKD128

優惠票 HKD108

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小白兔音樂農莊入場套票｜元朗 (1天前預約)

讓孩子們透過各類形活動挑戰自我，學習自立 ; 透過親子活動，增進家長與孩子們溝通與關懷，同時讓家長們放下日常緊張的生活節奏與孩子們過着悠閒輕鬆的一天

小白兔農莊 手工藝工作坊入場套票

即日農莊通行證一張

寵物飼料一份

小白兔🐰紀念品一份

夾公仔機幣兩枚 (每位)

手工藝工作坊一位

免費享用大草地及兒童遊樂設施

免費享用繩網設施

免費享用圖書閣,玩具閣

免費參觀爬蟲館,蜥蝪館,兔仔館

親親小動物

免費泊車

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01空間優惠價

星期二至五、非公眾假期

• 一人套票：$128 (原價: $130)

• 二人套票：$250 (原價: $260)

星期六，日及公眾假期

• 一人套票：$198 (原價: $210)

• 二人套票：$380 (原價: $420)

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大棠有機生態園優惠套票｜元朗 （建議 1 小時前預訂）

香港有不少郊遊好去處，但老少咸宜的地點，未必到處皆是。對於市區的人來說，平日在城巿忙忙碌碌，入元朗似乎更是一件大事。只要細心留意，元朗有一塊樂土。

本園由1994年創辦至今已成立20周年，為令各位遊人有賓至如歸的感覺，月前我們已進行大規模的復修工程，等待大家蒞臨。在這裡，您可以欣賞湖光山色，盡情吸收空氣中負離子氧氣濃度極高之「天然氧吧」，令您精神為之一振，拋開繁重的工作，既可讓腦袋放鬆一下，亦可親子同樂，必定能令你豁然開朗，樂而忘返。

本園的設施包括: 荷花池，繩網陣，兒童遊樂場，湖心亭。

假日活動套票 連 4 格

沙圈騎馬一圈 (2格/位)

大家庭或合家歡單車 (3格)

充氣彈彈床 (3格/位)

兒童遊戲車 (2格/位)

巧手撈彈彈波 (2格/位)

甘筍餵飼馬匹 (1格/位)

飼料餵飼動物 (羊、兔) (1格/位)

魚糧餵飼錦鋰魚 (1格/位)

湖心亭餵飼錦鯉魚 x 魚糧一包 (1格)

**以下換購項目 1 - 4 格票不定，換完即止**

DIY手工藝製作 (1-4格/位)

有機蔬菜一包 (1-3格)

有機芽菜一包 (1-3格)

有機菇類一包 (1-3格)

有機粟米一包 (1-3格)

有機酸蘿蔔或木瓜一包 (1-3格)

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01空間優惠價（生態園入場+活動套票4格）

大人票：$130（原價：$160）

小童及長者：$110（原價：$140）

家庭套票 (1大人+1小童)：$235（原價：$300 )

*小童門票歲數限制為3-11歲；長者門票歲數限制為65歲以上

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藍天體育會 - 親子獨木舟 (1) 白沙洲生態遊+淨灘 | 適合一歲小朋友 (01低至82折)

(1) 親子獨木舟白沙洲生態遊 + 淨灘活動



旅程介紹：

想和小朋友一起過番個既難忘又有意義的假期嗎？藍天體育會的專業教練將會帶你和小朋友一起到西貢海域，在安全的環境下體驗划獨木舟的樂趣和進行非常有教育意義的清潔沙灘活動。

一家人既能在海上感受大自然既氣息之餘，同時能讓小朋友學習到如何保護海洋生態及培養他們的環保意識。

兩個主要活動：

獨木舟親子白沙洲生態遊：讓小朋友在安全的環境下嘗試接觸不同的水上運動

淨灘活動：為保育海洋生態出一分力，培養小朋友的環保意識

划行距離：約 1.5 公里

小童年齡限制：1 – 16歲

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

活動地點：白沙洲

日期：星期六、日及公眾假期

時間：09:00 – 12:00 或 13:00-16:00 (請提早15分鐘到達)

01價格：

1 位大人 + 1 位小朋友 ＄999 (原價 $1200)

2 位大人 + 1 位小朋友 $1399 (原價$1700)

每位小朋友全程必須要有一位家長陪同

成功報名及付費，旅程當天即送你 ARENA 手機防水袋一個

價格包括：導師、獨木舟器材、兒童及成人救生衣、安全器材

行程（上午）

08:45 西貢沙下路（藍天體育會）集合

09:00 利用獨木舟前往白沙洲

09:45 到達白沙洲並到周邊景點探索

10:30 休息及淨灘活動

11:15 回程

12:00 到達沙下並且解散

注意此行程表只供參考，視乎實際情況可能會有所不同

行程（下午）

12:45 西貢沙下路（藍天體育會）集合

13:00 利用獨木舟前往白沙洲

13:45 到達白沙洲並到周邊景點探索

14:30 休息及淨灘活動

15:15 回程

16:00 到達沙下並且解散

注意此行程表只供參考，視乎實際情況可能會有所不同

最少參加人數：8 人

如果少於 8 人，可能會安排加入另一個小組，如果最終參加人數少於 8 人，旅程可能會延期

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