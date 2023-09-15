爸媽必搶本地買一送一優惠 室內遊樂場/纜車/主題樂園優惠

香港親子遊｜相信很多爸媽都會想留港消費，為小朋友開學後放鬆壓力、好好放電。適逢「Klook 9月生日祭」，01親子向爸媽介紹5間香港室內遊樂場、運動樂園、主題樂園買一送一優惠以及纜車優惠，內文更附購買連結及訂購優惠。（優惠只限9月15及9月16日）



昂坪360纜車來回水晶纜車票，必搶免費送雪糕劵優惠

（9月15日）

全新推出全景纜車Crystal+,纜車內視野景觀超過8成。晶瑩剔透，看似毫無阻隔，高清景致盡收眼底！在25分鐘車程內獨佔東涌灣、大嶼山、昂坪山頂的壯麗景色，從昂坪市集出發，步行10分鐘，朝聖天壇大佛和寶蓮禪寺。

來回水晶纜車票免費送雪糕劵：只需HK$315起(原價：HK$373)

限時開賣日期：9月15日9PM至9月22日

適用日期：11月30日前

訂票免費送雪糕劵連結

香港Kiztopia兒童室內遊樂場門票 必搶買一送一優惠（9月15日）

Kiztopia是專門為小朋友設計的親子室內遊樂場，提倡從遊戲中學習。香港旗艦店結合「玩樂、學習、美食和親子遊樂」一站式的全新體驗，佔地12,000平方尺，多達15個遊樂體驗區。

110分鐘入場門票(1大1小)：只需HK$228起 (平均:HK$114)

限時開賣日期:：9月15日9PM至9月22日

適用日期：9月15日至9月30日

必搶買一送一優惠

馬灣挪亞方舟門票，必搶買一送一優惠（9月15日）

全球首個以遠古所載、一比一比例大小建造的香港挪亞方舟，適合一家大小同遊的主題景點。挪亞方舟擁覽遼闊海景，與青馬大橋互相輝映。一日門票輕鬆遊覽方舟花園、方舟博覽館、珍愛地球館、方舟生命教育館等多樣有趣展區。（客人可於入場當日到客戶服務中心之電腦上預約參加特定活動）

門票買一送一：只需HK$198 起 (人均：HK$99)

限時開賣日期：9月15日9PM至9月22日

適用日期：9月16日至11月30日

必搶買一送一優惠

Super Sports Park門票，必搶買一送一優惠（9月16日）

Super Sports Park 鄰近奧海城的一號銀海地下，佔地約 50,000平方呎，提供超過 20 項有趣、健康及激發體能的遊戲運動，讓小朋友、青少年、以至成年人均能玩足一日的地方。

1人Super Sports Park門票(可選早/午/晚時段)：只需 HK$99 (原價:HK$240)

限時開賣日期：9月16日9PM至9月23日

適用日期：9月17日至9月30日

必搶買一送一優惠

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Kingdom 王國樂園門票，必搶買一送一優惠（9月16日）

樂園內設有8個玩樂區域，包括充氣跳彈床區、兩層繩網障礙滑梯放電區、大型彈床區、陶瓷沙池、超市廚房、牙醫診所角色扮演區、恐龍專區和閱讀區。

2小時入場門票｜1位成人 及 1 位小童：只需HK$220起 (平均:HK$110)

限時開賣日期：9月16日9PM至9月23日

適用日期：9月17日至10月31日

必搶買一送一優惠