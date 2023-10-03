初中生要埋同學堆　要求買iPhone 15卻遭拒　網上怒斥爸媽小氣

蘋果iPhone 15系列已正式開賣，許多跟上果粉也紛紛發開箱文，炫耀自己拿到了首批iPhone 15系列手機，也有人一大早前往門市排隊，準備換新手機。然而，一名網民卻當伸手牌，發文詢問有甚麼方法可以讓爸爸媽媽直接買新手機給他，原因曝光引起激烈反彈，飆罵他價值觀敗壞偏差，「可以滾出家門了」。



「有甚麼辦法可以叫我爸媽買最新的15？」一名網友早前稍早透過匿名公社發文，訴說想要換新手機的來龍去脈，首先提及因目前仍是初中生，不能打工賺錢，唯有請求爸爸媽媽送給他；他也強調，如果擁有經濟能力，一定會自己買下最新的蘋果iPhone 15系列手機。

相關文章：新電話買了半年 「一原因」想換新iPhone 高中生被爸爸大教訓

+ 6

至於想要新手機原因，為班上一群死黨同學早已約好一起換，「我們這一群的都要換，我沒換變成我是異形（類）耶！這樣他們會怎麼看我？」網友接着補充，因正在使用的型號是iPhone 14且才換不到一年，爸爸聽見要求後立刻拒絕，而媽媽也解釋到，身為家長的他們仍用著iPhone 11，忍不住痛罵他貪心。

網民無法接受爸爸媽媽的說法，氣得他開口反駁，「又不是買不起手機，到底在小氣甚麼啦！」另外再度更新貼文強調，「我是來問有甚麼辦法的讓我爸媽買，又不是要聽你們來教訓我甚麼」，宣稱是爸爸媽媽要他和同學好好相處，如今若無法換手機，自己也即將被團體「除名」。

面對該網民的離譜說法，掀起大批網民批評：

．「如果這篇是認真不是反串，那現在的教育完蛋了」

．「手機有的用就好，跟隨流行跟不完」

．「好可憐，我說你爸媽」

．「你也知道你無法賺錢，那怎敢說呢」

．「追求甚麼群體認同感，以後你就會明白一點意義都沒有」

．「錢是大風刮來的嗎？能說換就換」

．「怎麼不一起約好考台大」



【延伸閱讀，更多教導子女建議】

「快給我滾！」奀皮兄弟無禮趕走食客 被拍片公審孩子媽媽也回應

+ 8

兒子沉迷打機 父母讓他休學每天強制玩16小時 3日後見驚人成效

+ 9

延伸閱讀：

爽換iPhone 15 Pro就後悔！他曝「這2點」哭喊：超失望

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】