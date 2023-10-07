孩子畢業旅行爸媽跟着去？說是同享回憶　網民卻嘆小朋友會被恥笑

對很多人來說，畢業旅行是青春回憶很重要的篇章，難得離家、離開爸媽的管束，和同學們一起搭遊覽車、同吃同住，一路上開開心心留下美好回憶。但如果爸媽也跟着去了，是否就失去畢業旅行的意義了。



有PTT網民分享，看到有家長說「孩子從小到大的畢旅，都會請假自己帶小孩去」，會跟着走校方的行程，讓小孩沿途可以和同學合照，也和學校訂同一間酒店，方便晚上小孩去跟同學串門子打牌玩手機，但家長也稱自己順便過兩人世界，隔天再悠閒吃酒店早餐。事主好奇，如果家長自費一起跟團，同學會覺得彆扭嗎？

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網民傻眼：

．「感覺控制狂，小孩可憐」

．「幼稚園就算了，小學畢業都青春期了，被同學笑死吧」

．「這不是家長跟畢旅，是全家蹭行程，好慘」

．「這爸媽是想小孩被同學笑到畢業？」

．「感覺是爸媽自己載，選幾個行程讓小孩去跟同學玩，其他都收隊在身邊，感覺小孩很難融入班上吧？」

．「中學之後真的不要這樣做，小學都很煩了」



不少人都遇過：

．「很多啊，我堂嫂小朋友從幼稚園到小學畢旅，她都要跟着小朋友去」

．「這種家長不少，以前中學還有開車跟在旅遊巴後面的」

．「直升機父母，以後大概就是孩子去面試工作也會跟着去的那種」

．「以前還真的遇過跟團的同學家長」

．「高中時有遇過，不過是因為同班同學有智能障礙，爸媽不放心，老師也怕出事，所以讓家長跟」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】