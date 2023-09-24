老公與前妻生的孩子竟偷錢　老爺奶奶選擇緘默　人妻嘆不知怎處理

「偷」這個字依照漢典解釋有「竊取，趁人不知時拿人東西」的意思，況且，趁人不知時拿人東西也同時觸犯法律，是會受到懲罰的，但如果妳老公的小孩偷錢，妳會選擇跟老公說嗎？有網民在社群平台貼文如此請教網民。



兒子不是自己親生的，該否管教他也實在是兩難：（按圖了解）

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事主在「爆料公社」貼文表示小孩是老公跟前妻生的，現在小學5年級，原本是跟他生母一起住，生母去年結婚後，老公才接回來一起住。事主強調小孩不是偷她的錢而是偷老爺奶奶的錢，而且老爺奶奶都知道這件事，但都睜隻眼閉隻眼選擇不說也不阻止，事主覺得不立刻糾正小孩偏差行為實在不妥當。

老爺奶奶很寵這個小孩，時常飯不吃只吃麥當勞、肯德基等類型的快餐，有時半夜吵着要吃東西，老爺還會車出去買，真的有點溺愛他。事主現在懷孕8個月，俗話說後母不要管前妻生的小孩比較沒事，但她怕小孩偏差的行為會影響到自己生的孩子，或是牽連到她本人，事主不知要不要跟老公說小孩會偷錢的事。

貼文上傳後引起網民們熱議，多數網民留言回應說：

．「一定要說，但是怎麼說，卻是一門學問」

．「一定要講，已經小5了，再大就拉不回來了」

．「即使不是我的小孩我都會教，更何況是自己小孩」

．「說，並希望這孩子能改」



有網民持相反的想法表示：

．「覺得別說比較好，到時小孩會討厭妳，公婆也會生妳的氣，老公搞不好還不領情」

．「建議不要 ，又不是妳的小孩，少管，省得被黑掉」



更有網民提建議表示：

．「一定要說，偏差行為一定會影響到妳生的小孩。而且要讓老公跟小孩說，也要讓老公跟老爺奶奶溝通這件事，如果小孩是要買東西，要讓他養成自己存錢買東西的習慣，但父母或老爺奶奶可以幫忙負擔一部分的共識，前提是錢不能太多，要自己能負擔的範圍內」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】