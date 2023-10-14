洗衫｜所有衣物穿一次便洗？牛仔褲、睡衣未必　一衣物其實超污糟

許多人外出穿的牛仔褲、大衣，又或者是家中穿的保暖睡衣，並不會每天清洗，但你知道哪些衣服需要每天清洗、哪些又可以不必頻繁清洗呢？以下整理了你可能不知道的洗衣原則，幫你判斷哪些衣服可以暫時不洗繼續穿，哪些又該即時扔進洗衣機內。



哪些衣服需要每天洗？

早前，有網民在Tik Tok發佈影片表示，自己從小就不常洗睡衣，直到長大後仍這麼做，影片曝光後，引發兩派網民熱烈討論，對此，專家表示，內衣、襪子、緊身衣褲和運動服此種類型的衣物需要每次穿着後清洗，另外，若有污漬、汗漬、異味、可見污垢的衣物，也應該每天清洗。

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紐約市紀念斯隆凱特琳癌症中心的皮膚科醫師Anthony Rossi表示，內衣、襪子、緊身衣褲等衣物穿在我們身體的某些部位，而身上的天然細菌，如微生物組、（酵母）和細菌等，在我們日常活動流汗後，容易導致產生潮濕及細菌滋生的環境，而當細菌過度生長，可能會導致感染、真菌和其他皮膚問題。

Anthony Rossi表示，在健身房或運動場所穿的運動服，也可能因為接觸到金黃色葡萄球菌等細菌，造成產生社區和醫院環境中常見的感染，而當上述感染侵入人體內部組織或血液時，就會變得非常嚴重。

而西奈山醫院皮膚科醫師Jeremy Fenton也表示，日常生活中最容易被忽略的襪子，也建議在清洗前千萬不要再重複穿，由於腳和腳趾上的真菌感染非常猖獗，尤其溫暖、潮濕、黑暗的環境更容易使真菌滋生，Rossi也建議，每月至少要清洗一次鞋子或是鞋墊。

可暫時不洗、重複穿的衣物

大家通常會暫時不洗、重複穿的衣物如睡衣、外衣、牛仔褲等，可以重複穿多少次與內衣或運動服有相同的原則。Rossi表示，褲子和襯衫是否可以暫時不洗重複穿，取決於穿着當天的舒適程度及整天的出汗量。他表示，很多人出門習慣穿汗衫（貼身內衣、T恤），就需要每天洗，而上衣則不需要。下身部分，如果平時沒有穿內褲的習慣，外褲則需要在下次穿上前進行清洗，因為會接觸到生殖器。

而有關睡衣需不需要每天洗，專家也表示，如果平時睡前都有淋浴、穿睡衣時也有穿上內衣，同時很少出汗、甚至不流汗，睡衣可以穿一周不洗，反之則需要進行清洗。而Rossi也指出，大衣或外套通常每個月不需要清洗超過一次，因為它並不會接觸到皮膚，但若你習慣每天都穿着它，建議每兩周清洗一次。

而最多人爭論的牛仔褲是否需要在每次穿完後清洗，Rossi表示，如果穿牛仔褲時沒有出汗、髒污或污漬，就不必經常清洗。

專家表示，對清洗衣服的頻率有所疑慮，應該要問自己最重要的幾項問題，將這些因素都考量過後再決定。

1. 它有氣味嗎？

2. 我是否有任何皮膚狀況，例如濕疹、皮疹或皮膚損傷？

3. 髒污明顯嗎？

4. 出汗了嗎？

5. 我穿這件衣物時有穿內衣、汗衫了嗎？



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：牛仔褲、睡衣可以穿多久才洗一次？ 美國專家公布正確解答，1樣衣物其實超髒根本細菌培養皿】