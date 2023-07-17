疑似作感冒？疲倦及肩頸痛隨時是陰暑症狀！中醫教煲這湯利水除濕

小暑，不少人聽到後會聯想起是時候消暑了，而在長期在冷氣房工作或生活的人群則要更加注意消「陰暑」。「陰暑」多是因溫差過大，毛孔疏洩失常而出現一系列類似於感冒的症狀，例如疲倦、肩頸痛、頭痛、反復感冒、身體冰冷等症狀。如果已經出現了「陰暑」的症狀，就應首先按當下症狀治療，平時則可食用一些祛濕、健脾、益氣的食材顧護脾胃，並避免溫差過大而出現中「陰暑」的情況。

本文作者：戴貝莎中醫師



中醫大推這七款食材利水除濕、健脾養胃

長期於冷氣空間使毛孔鬱閉，粉葛能生津液，又解肌熱，開鬱散火，肩頸不適煲粉葛湯更是廣東人的傳統智慧。赤小豆利水除濕，清熱和血，配合玉米鬚、蓮子、生薑、陳皮，更有除濕健脾之功，適合排汗不暢而濕邪內蘊之情況。小暑正值長夏，養生方面注重養心、脾兩臟，故以百合、蓮子健脾養胃、補腎、養心安神。

粉葛赤小豆蓮子百合湯（2-3人份）

材料：

粉葛 1斤 （切件）

粟米連鬚 1條（切件）

赤小豆 15克

蓮子 15克

百合 6克

生薑 2片

陳皮 1片（淨軟，刮瓢備用）

蜜棗 2粒

煲湯豬肉 適量

清水3公升

食鹽 適量

做法：

1、豬肉汆水備用。

2、其餘材料洗淨，所有材料浸泡於清水內20-30分鐘。

3、煮沸後轉小火，煲45-60分鐘。

4、加入適量食鹽調味，即可享用。

注意：

如有疑問，請諮詢註冊中醫師。

如出現感冒或中暑症狀，請立即求醫處理，以免延誤病情。

《本文資料獲戴貝莎中醫師授權轉載》