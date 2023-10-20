深圳好去處｜精選10大深圳親子遊景點 附熱門深圳親子酒店名單

趁著連假，不妨來一趟深圳親子遊！本文精選多個深圳親子遊好去處推介，當中包括深圳親子商場、動物園、植物園、大型主題遊樂園及室內好去處等等！內文更會推介熱門深圳親子酒店名單，鄰近以下介紹景點位置，相信必定能方便家長們計劃行程。



深圳親子遊1. 深圳野生動物園

深圳野生動物園位於南山區，動物園內設有3大園區，包括動物館、科普館及遊樂園。陷朋友近距離觀賞到熊貓、獅虎獸、虎獅獸等等珍稀動物；園內也有現代化海洋主題公園，以及多項活動及展覽，讓大小朋友同時欣賞及認識各種動物。

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深圳野生動物園

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號

營業時間：09:30-17:00

交通：地鐵7號線西麗湖站下車，步行約6分鐘

深圳親子遊2. 深圳青青世界

深圳青青世界佔地約21.5萬呎，特色景區必定是侏羅紀公園、蝴蝶谷、瓜果園、陶藝館等。從森林內愜意穿梭欣賞自然百態，更可以參與耕種瓜果蔬菜、陶器製作等工作坊及活動！

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青青世界

地址：深圳市南山區華僑城深南大道9037號

營業時間：全年 08:30-18:00；最晚入園時間：17:30

交通：地鐵5號線荔灣站C出口，步行7分鐘

深圳親子遊3. 深圳歡樂海岸

深圳歡樂海岸以海津文化為主題，以生態環保為概念，同時將餐飲店、酒吧、傳統建築和現代建築貫穿起來，是集購物、餐飲、娛樂為一體的商業區域。深圳歡樂海岸更設有購物中心、海洋奇夢館和歡樂海岸水秀劇場等。當中以海洋奇夢館是人氣很高的海洋館，而水秀劇場更有深藍祕境水秀演出，傍晚還有音樂噴泉，非常精彩。

深圳歡樂海岸

地址：深圳市南山區白石路東8號歡樂海岸

營業時間：24小時年中無休

交通：乘羅寶線到僑城東站下車，從C1出口出站，步行約15分鐘到歡樂海岸

深圳親子遊4. 深圳歡樂谷

深圳歡樂谷內設有9大主題冒險區，合共有逾100項遊樂設施，包括有全長近900米的「雪域雄鷹」過山車，還有夢幻雙層旋轉木馬、水公園等親子玩樂設施，無論大人細路都可以在內盡情狂歡放電！

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深圳歡樂谷

地址：深圳市南山區華僑城僑城西路

營業時間：09:30-21:30

交通：地鐵1號線/2號線世界之窗站A出口，步行約3分鐘

深圳親子遊5. 世界之窗

世界之窗是深圳人氣縮微景區，佔地逾500萬呎，由世界廣場、亞洲區、大洋洲區、歐洲區、非洲區、美洲區、世界雕塑園、國際街8大景區組成。園區內一共有130個景點，將埃及金字塔、柬埔寨吳哥窟、梵蒂岡聖彼得大教堂等世界著名景點，分別以1:1、1:5、1:15等不同比例呈現眼前。

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世界之窗

地址：深圳市南山區華僑城深南大道9037號

營業時間：09:00-21:30

交通：地鐵1號線世界之窗站J出口，步行3分鐘

深圳南山區親子酒店推介

深圳南山區親子酒店推介【1】深圳東部華僑城黑森林酒店 (Oasis O.City Hotel)

深圳東部華僑城黑森林酒店位於深圳東部山林，以德國黑森林為主題的親子酒店。酒店設施齊全，除了基本咖啡店、酒店之外，酒店更有spa或桑拿、網球場、水上樂園、花園、按摩、高爾夫球場、蒸氣室及遠足徑。而兒童政策方面，當然也有兒童游泳池、兒童樂園及兒童看護服務。

深圳東部華僑城黑森林酒店

價格：人均HKD$433起

地址：大梅沙東部華僑城茶溪穀, 鹽田區, 深圳, 中國, 518000

交通：於登良站步行16分鐘

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深圳南山區親子酒店推介【2】深圳威尼斯英迪格酒店 (Hotel Indigo Shenzhen Overseas Chinese Town)

深圳威尼斯英迪格酒店鄰近多個娛樂設施和主題公園（華僑城創意園、歡樂谷與世界之窗），為深圳親子酒店的熱門之選。不論是酒店大堂或房間同樣充滿歐洲風情及氣派。除了基本設施之外，酒店更提供花園、按摩、健身中心、遊泳池等設施。而酒店同樣提供兒童看護服務、以及更有兒童餐及家庭房提供。

深圳威尼斯英迪格酒店

價格：人均HKD$433起

地址：大梅沙東部華僑城茶溪穀, 鹽田區, 深圳, 中國, 518000

交通：於登良站步行16分鐘

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深圳親子遊6. 卡魯冰雪世界

在深圳市龍華區觀瀾湖一帶有近13萬呎、神尾廣東省冰雪運動訓練基地的「卡魯冰雪世界」！內具有滑雪館、滑冰館和綜合服務館，而且性價比極高，是深圳親子遊其中一個熱門景點！

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卡魯冰雪世界

地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

營業時間：09:00-21:30

上午場：10：00-12：30

中午場：13：00-15：30

下午場：16：00-18：30

夜 場：18：30-20：00

交通：地鐵4號線觀瀾湖站A出口右側

深圳親子遊7. 世界之窗-阿爾卑斯冰雪世界

世界之窗阿爾卑斯冰雪世界是一座規模頗大的室內冰雪樂園，這裡有晶瑩剔透的童話城堡，夢幻般的冰雪奇境，可以欣賞冰雕、觀看冰舞、享受滑雪，盡情體驗冰雪狂歡的樂趣。冰雕區內一座座透明冰雕在景觀燈的照耀下絢麗奪目，溜冰場猶如天然的冰湖，遊客可盡情開展冰上舞蹈、花樣滑冰等運動，在滑雪區可以盡情感受速度與激情的樂趣。

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地址：深圳市南山區深南大道9037號北門

營業時間：週一至週五：12:00-21:00、週六至週日：10:00-21:30

深圳親子遊8. 東部華僑城

東部華僑城是華僑城集團打造的大型生態度假區，裡麵包含了多個主題區域，其中大俠谷和茶溪谷是核心部分。大俠谷以峽谷自然風光和刺激的水上游樂項目為主，可以體驗到超長的激流勇進和懸崖外的全玻璃觀景台等；茶溪谷則是一派秀美的田園風光，有鮮花盛開的濕地花園和茶田，還有別具風情的茵特拉根小鎮、茶翁古鎮等。

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東部華僑城

地址：深圳市鹽田區大梅沙東部華僑城

營業時間：週一至週五:

09:30 至18:00 (最遲入場時間：17:00；最遲購票時間:17:00)

週六至週日:

09:00 至18:00 (最遲入場時間：17:00)

交通：公交快線：搭乘東線假日快線2路、東部假日快線2路前往。

深圳親子遊9. 深圳歡樂港灣摩天輪

歡樂港灣位於寶安中心區南部，擁有深圳西部45公里的海岸線，歡樂港灣前身為寶安濱海文化公園，是將海景、公園、生態與商業融合的當代藝術文化街區。項目總佔地約38萬平方米，涵蓋了佔地約27萬平方米的海濱文化公園、高度為128m的“灣區之光“摩天輪、建築面積為2萬平方米的“灣區之聲”演藝中心、建築面積約8萬平方米的東岸、西岸親海體驗式商業街區、建築面積約1萬平方米的JW萬豪酒店光之翼等多元業態。

在深圳歡樂港灣摩天輪欣賞深圳全海景觀，這裡還會定期舉辦激光表演，讓整晚的氣氛更上一層樓，附近還有很多玩樂及購物配套，相信大人細路都可以玩得好盡興，來到的爸爸媽媽們可不能夠錯過啊！

深圳歡樂港灣摩天輪

地址：深圳市寶安區

營業時間： 10:30至22:00營業（21:30停止入場）

深圳親子遊10. 仙湖植物園



仙湖植物園位於深圳市東北郊，全園分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等六大景區。可以欣賞形態各異的植物花卉，還可以走一走植物八卦迷宮和別有洞天等景點。弘法寺在仙湖植物園內，當地人也會常來這裡燒香。

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地址：深圳市羅湖區仙湖路160號

營業時間： 8:00-18:00