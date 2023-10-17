懷孕中期胃部受到擠壓易胃酸倒流 孕婦應少食多餐及選和胃食材
撰文：阿言
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懷孕期週期分為3個階段，中醫指每個階段可配合不同的調養來護理身體。這次由博愛醫院劉映彤中醫師解構孕期3個階段，並會附上舒緩不適的貼士、穴位或食療推介。
撰文：博愛醫院劉映彤中醫師
懷孕中期（13-28周）健脾補腎 尤重養胎 慎防痛症出現
踏入懷孕中期，隨著胎兒逐漸增長，腹部脹大，此時胃部受到擠壓，容量減少，易出現腹脹、飢餓、胃酸倒流等症狀，因此宜少食多餐，持續採用健脾和胃的安胎原則。準媽媽應選擇體積小、營養價值高的食品，可將全天所需食品分5-6餐進食，或在兩個正餐之間安排加餐，補充孕期需要增加的食品和營養。另外，由於胎兒在這段時間發育迅速，此時還需著重補腎。腎為先天之本，腎氣盛衰決定胎兒生長發育的速度，透過補腎益精，就能安胎養胎。
大多數孕婦在18-20週會感覺到胎動，胎動是寶寶向母親傳遞健康的信號，也是母嬰“交流”的開始。此時寶寶漸漸長大，孕媽重心移向腹部下方，加上姿勢不正確，容易導致不同地方的疼痛，例如腰背痛、腳痛、足跟痛等。
減少痛症小貼士：
1. 保持正確的坐、站立姿勢
2. 孕媽應減少長期站立，以及配置合適的鞋墊防止足跟痛
3. 適當拉伸 (腰背篇- 坐式扭轉拉伸)
作法：
1.盤腿而坐，吸氣，雙手伸直上舉
2.呼氣，雙手放下
3.腰部扭向左後方，右手搭在左膝上
4.重覆左右各10次
注意：妊娠高血壓的孕婦應適當評估情況才進行以上拉伸。
孕媽於20周是監測血壓的關鍵期，如果在孕20週以後出現高血壓，就要警惕是否並發妊娠高血壓。孕媽需堅持定期孕檢，關注及積極預防妊娠高血壓綜合徵。
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