立冬宜補腎防寒 冬季調養得宜助孩子春季長高 附7款立冬湯水食譜

「立冬」的到來，意味著冬天的開始。《月令七十二候集解》中記載：「立，建始也；冬，終也，萬物收藏也。」意指秋季的作物收曬完畢，可以收藏入庫。立冬不只是代表著冬天的來臨，更標誌著萬物收藏，養生以袪寒溫陽為主。若小朋友冬季調養斂藏得好，來年春季陽氣就能茁壯生發，相信體質會有明顯的改善。否則，孩子來年的生長發育都會受到一定程度影響，一些過敏性疾病也容易復發。

本文作者：博愛醫院黃凱雯中醫師



立冬後要補腎斂陽 小朋友宜選擇性質溫和食物

立冬後要斂藏陽氣，而陽氣的根基在於腎。小朋友脾常不足、腎常虛，補腎養腎的方法與成年人不同。進補時宜選擇性質較溫和的食物，同時要兼顧健脾、提升提脾腎陽氣。食療上可適量進食栗子、核桃、腰果、山藥、芡實、紅薯等食物。

注意脾胃功能 慎防積食

所謂「四季脾旺不受邪」，每逄四季交替，調理好小朋友的脾胃功能就是提高抵抗力的關鍵。脾常不足，意指脾胃功能較虛弱。每當不慎飲食，例如進食過多油膩、甜食、溫熱的食物，很容易會出現積食的情況。所以若想在冬天為小朋友進補，調理脾胃消化功能是進補的大前提，否則小朋友經常積食會影響進補的效果，因此，注意小朋友的脾胃狀況尤其重要。家長可從小朋友的大便是否乾硬、口氣輕重、睡眠安穩度等情況，了解小朋友的脾胃狀況。

補陽氣最直接方法為曬太陽 助氣血運行及增強抵抗力

小朋友陽氣稚嫩，冬天容易感受寒邪。中醫學認為寒為陰邪，易傷陽氣。若小朋友面色偏白、手腳冰涼，暖不熱被窩又容易疲倦，都是陽氣不足的表現。而在各種補陽氣的方法中，最簡單直接的就是曬太陽。因此假日時，家長可多帶小朋友出外曬太陽，補充自然界的陽氣，有助於氣血運行並增強抵抗力。

多注意保暖避寒

立冬後日夜差溫較大，小朋友陽氣稚嫩、抵抗力較弱，容易感受寒邪，因此要注意穿衣保暖。而正午12:00溫度最高，小朋友在戶外遊玩時可適量減衣量。

立冬湯水食療兩大推介



1. 四神湯

材料：

山藥 20克、茯苓 20克、芡實 20克、蓮子 20克、瘦肉酌量(四両至半斤) 汆水備用

做法：

1. 鍋中加入800毫升水再加以上材料；

2. 大火煲滾後，轉中火煲1小時；

3. 熄火前加入適量鹽調味，適宜一家大小飲用。

2. 補腎健脾養心湯

材料：

白术15克、芡實10克、五指毛桃10克、核桃仁1個、百合5克、蓮子5克、瘦肉酌量(半斤) 汆水備用

做法：

1. 芡實提前泡3小時，蓮子去芯；

2. 將所有材料同放入砂鍋中，加入約800毫升水；

3. 大火煲滾後，轉小火煲40分鐘，待溫後可飲用。

注意事項：此方不宜與牛奶同食，以免影響健脾收澀的效果。

溫馨提示： 如果小朋友正處於積食或生病的狀態，建議先處理好脾胃功能和等待身體恢復健康後再服用各種食療。

小兒推拿手法



除了食療方法之外，3歲以下幼兒可使用小兒推拿按摩進行調補。

調補方向：補肺氣以防寒，補腎氣以助斂藏陽氣為主。

1.補肺經

具體操作手法：於小兒肺經上（如上圖紅色標示處），手指末端向手掌心處方向推擦，單方向操作，重複操作100-200次。

2. 補腎經

具體操作手法：於小兒腎經上（如上圖紅色標示處），由手尾指末端向手掌心處方向推擦，單方向操作，重複操作100-200次。

3. 橫擦腰骶部

具體操作手法：於小兒腰骶部位置左右橫擦，重複操作3-4次，每次以腰骶部透熱為度。

博愛醫院黃凱雯中醫師

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