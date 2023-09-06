郭富城享受親子共讀 以圖書灌輸環保觀念 身教女兒節能減廢

郭富城擔任香港麥當勞環保大使，與Baby Shark攜手合作宣揚環保訊息。他早前出席相關活動，大談自身環保的經驗。身為兩女的爸爸，城城認為要向小朋友傳達環保的訊息，父母的身教十分重要，他亦會在日常生活中提醒女兒要珍惜資源，培養良好的習慣。



身體力行培養女兒良好習慣

作為香港麥當勞環保大使兼兩女爸爸，城城認為父母身教對孩子來說十分重要，除了在日常生活中身體力行實踐環保，平常亦會向女兒傳達有關環保的訊息：「有時候女兒在畫畫時，我會提醒她不要浪費紙張，要先用完雙面，也可以在空白位置繼續畫畫，不要隨便用全新的紙張。」此外，城城亦會提醒女兒節約能源：「她有時候在房間做完功課走出客廳，會忘記關房間的燈，我會提醒她要關燈，培養節約能源的好習慣。」他補充若孩子的洗澡水不太骯髒，有時候也會用來洗地，孩子耳濡目染下，慢慢也會培養環保的習慣。

享受親子閱讀時光 期待全新Baby Shark圖書

作為兩女爸爸，城城指很享受與女兒親子閱讀的時光，在空餘時間亦會帶女兒到不同公園遊玩。麥當勞一直致力透過「開心樂園餐」附送圖書，鼓勵父母和子女共享閱讀時光，城城表示女兒也是Baby Shark圖書大粉絲：「上年與女兒閱讀過後，她們一直問甚麼時候有下一本，知道今年也推出了全新Baby Shark圖書，我跟經紀人說趕緊讓我拿一套回家跟女兒看，灌輸環保的知識。」

期望在麥當勞開女兒生日派對

在麥當勞開生日派對是不少小朋友的願望，城城指女兒未在麥當勞開過生日派對，但曾參加同學的生日派對，但城城當時因工作關係沒有參與，甚感可惜，希望未來有機會能在麥當勞為女兒舉辦派對。