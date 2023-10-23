養和話你知｜孩子不專心坐不定=ADHD？藥物與行為治療能改善病情

專注力不足或過度活躍症（ADHD）在本港並不罕見，據統計本港每100名兒童便有約6人患有ADHD。外國有研究指出，若患者在成長階段缺乏適當的治療，長大後會有較高機率做出偏差行為或患上抑鬱症。如果子女患上ADHD，家長應該如何是好？ADHD又是否會伴隨患者一生？



適逢10月為世界專注力不足或過度活躍症關注月，本文就邀請到養和醫院

兒童體智及行為發展學科專科醫生黃勵燕醫生講解兒童ADHD的特徵及改善方法。

什麼是專注力不足或過度活躍症（ADHD）？

ADHD 是一種神經發展障礙，病徵通常在兒童時期開始並可能持續到成年，亦有不少研究顯示跟基因及遺傳有關。黃醫生指，大眾通常認為患ADHD 的學童會「坐不定、難以控制」，但這只是ADHD（過度活躍症）中的一個徵狀，其實有時候患者都會伴隨著專注力失調，即「容易分心、做事欠缺調理」。

黃醫生指，按國際標準DSM-5-TR的定義，ADHD的徵狀起碼要持續六個月以上，並且在不同的場合，包括在家裏、學校或是其他的社交場合都對小朋友的生活構成影響，才可界定為患上ADHD 。

ADHD的徵狀會因年齡或性別而出現輕微變化或不同，黃醫生解釋：「例如在幼稚園或小學時期出現的徵狀，很多時候都是坐不定、四處走動，但當在青少年期過度活躍行為便會減少；又或是女孩子較常會出現專注力失調和焦慮或抑鬱的徵狀，而男孩子則可能會出現偏差行為。」

ADHD患者容易出現共病症 及早接受檢查及治療方為上策

有些家長因害怕子女被歧視，或不想年紀小小便要開始服藥，即使子女出現徵狀仍不願意求醫或接受評估。黃醫生指出，這種做法其實只會延遲治療，因為小朋友過於活躍或守不到規矩的原因可能跟其他病症有關，進行評估並非單純為了診斷是否患上ADHD ，更重要的是尋找出其他潛在的因素，及早為小朋友評估可以讓醫生進一步了解其狀況，以找出問題的根源。另外，ADHD患者亦較常會出現共病症（Comorbidities），如社交障礙、學習障礙或動作協調問題等。

ADHD 的治療與一般病症不同，靠藥物可以改善ADHD的主要病徵，但不可以忽略行為治療。黃醫生解釋：「服藥和行為治療同樣重要，藥物可以給予即時性的效果，但停藥後徵狀便會重新出現，行為治療需要較長的時間才能見效，但對改善小朋友的自我管理能力效果比較顯著及持久。」黃醫生強調ADHD並非無法治療，只要有適當的藥物配合行為治療，便可以大大減輕 ADHD的徵狀，而且過度活躍的情況往往會隨著年齡增長而慢慢減少。

改善小朋友病情 需要學校家庭兩方面配合

小朋友的成長對其日後的人生至關重要，為了改善ADHD病情，不論在家或在學校，都應作出適當的安排及配合，家長也可以與學校協商，營造最有利的環境以改善小朋友的行為：

一）在家中



● ADHD的小朋友一般較難長時間集中，家中的學習環境應盡量保持安靜，以免分散小朋友的注意力。例如在做功課的時候，宜把功課分成小份讓小朋友逐一完成，也可在過程中夾雜其他小朋友感興趣科目的功課、給予休息時間等。完成功課後，不要忘記給予小朋友適當的獎勵。

● 當小朋友與兄弟姊妹出現爭拗時，家長切記要保持公正持平的態度，令他們感覺到自己是被愛的，同時亦要避免將其與其他小朋友比較，以免他感到自卑繼而缺乏動力學習和自我改善。

● 當小朋友鬧情緒或發脾氣時，家長不應跟着一起生氣，甚至責罵小朋友，父母是孩子的一面鏡子，他們很自然會學習父母的言行舉止。如果家長能平心靜氣跟小朋友談話，善意地指出他們的不是，便更易令小朋友接受。家長亦須明白小朋友其實並非故意惹人生氣，只是因病症而無法控制自己的行為。另外，父母雙方或其他家人的管教方針應保持一致，以免令小朋友無所適從。

● 家長應盡量抽時間單獨陪伴小朋友，聽他講話、理解他的難處，當他們感受到家長的用心，便會更願意分享自己的心聲。若感覺到小朋友很用心去做好一件事，即使結果不理想，家長亦應該給予正面的鼓勵、給多點稱讚，令小朋友意識到爸媽知道和欣賞他的努力。

二）在學校



● 家長可以跟老師協商能否將小朋友安排坐在課室較前的位置，並與一位較為乖巧的同學鄰座，在需要時作出提點。

● 若小朋友真的無法長時間坐在位置上，老師可以安排一些「任務」如派簿、擦黑板等，容許適當的走動空間，當完成後亦有助增強他的成就感。

學校和老師的支援是治療ADHD的重要一環，作為老師應體諒小朋友的難處，然而，黃醫生坦言，以往曾遇過不少小朋友被老師標籤為「壞學生」，導致小朋友無心上學，故她會鼓勵父母和老師多溝通，家長不妨與老師坦誠分享小朋友的狀況， 期望老師能夠多加留意並跟家長分享小朋友在課堂的表現，這亦有助醫生更掌握小朋友的實際情況，繼而調整藥物份量及了解治療成效。

日常活動不能缺 帶孩子進行戶外活動有助治療

戶外活動對小朋友而言不止有益身心，更是一個很好的鼓勵和放鬆方法。黃醫生建議，若時間許可，家長每天應至少給予小朋友有半小時至一小時的悠閒活動時間「玩、走、跑、跳」，能進行戶外活動最為理想，可作為他們抒發壓力的渠道，對改善病情亦有幫助。