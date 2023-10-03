子女剛升讀小一 應該參加課外活動嗎？家長必考慮三件事評估情況

隨着子女升讀小學，學校都會有很多不同的課外活動讓學生參與。由普遍的球類活動班，到粵劇班，甚至STEAM都一應俱全。課外活動除了新奇有趣，收費相對便宜，又緊接放學時間，所以的確很吸引家長為子女報讀。到底是否讓剛升小一的子女參與課外活動？家長有甚麼需要評估和考慮？

本文作者：超級奶爸 何基佑 Kay Ho



對於剛升小一的子女 建議先觀察再決定

如果閣下的小朋友剛升上小一，我的建議是「睇定啲先」。特別若子女還在努力適應當中，報讀興趣班前請三思。小一這個階段無論對於家長和學童來說都很陌生，他們除了要適應學校的環境和規矩，更要做功課及應付默書和評估。家長的確需要預留時間應付上述的東西。

一般來說，功課是最困擾小一家長的，因為子女可以「磨好耐」。因此，很多學校會把最後一節課堂變成功課班，好讓學童可以把握時間把功課完成。至於報讀了課外活動的同學就代表會用這個時段參與課外活動。大部分家長都同意，子女在學校做功課的效率遠比家中高。要是子女把功課通通都帶回家才完成，家長就要有心理準備要提供若干時間的協助。

所以報讀興趣班之前，家長需要考慮的三件事是：

一）你每日有多少耐性應付子女的功課/默書/評估？

二）你對於子女上床睡覺的時間有多堅持？

三）剛升讀小一的孩子會吃不消嗎？

課外活動好處多 但孩子作息時間及親子時間也同樣重要

所有課外活動都有它的好處，不過回家後的作息時間，以及父母與子女的親子關係同樣重要。以本人為例，當時為剛升小的兒子報了英文話劇班、籃球班以及趣味中文班。有時認為興趣班有點多，因為回家後已經五時多，還要應付功課、溫習、洗澡和吃飯，這變相把孩子的睡眠時間延遲。試想想，要是孩子每天都帶6至8樣功課回家會令你感到沮喪，甚至令親子關係撕裂，我還是建議先讓孩子適應小學環境再從長計議。

如果非要參與課外活動不可，那就建議選在功課較小的那一天（如果有），或只參與在星期五上課的活動。待子女打好根基，熟悉小一的環境後，才選擇心儀的課外活動還未算遲。