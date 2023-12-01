大雪24節氣｜宜養腎藏精 宜多吃黑色食物 中醫分享6款大雪食療

大雪，是冬季的第三個節氣，意指氣溫顯著下降，北方下雪的機會比小雪時高，而位於南方的香港可能出現降雨或霜凍。寒冷天氣最容易誘發心腦血管疾病的發作，當中原因中醫認為「寒主收引」，人體受冷後血管會收縮變窄，從而引起血壓升高、氣血凝滯，並增加心腦血管疾病風險，例如心臟病發、中風、偏頭痛等。因此，大家應注意防寒保暖，尤其是頭頸部和足部。

本文作者：博愛醫院林夢納中醫師



注意兩大位置別著涼

我們的頭頸部是風邪、寒邪最容易侵襲的地方，外出時建議帶圍巾、外套，以確保頭頸溫暖不著涼。在陽光充沛時，建議經常曬曬後背，因為後背有督脈的巡行，是為「陽脈之海」，再加上足太陽膀胱經的背俞穴牽連五臟六腑，經絡循行都集中在後背，所以多曬背部有助補益陽氣、驅除寒氣，讓全身調和舒暢。加上血液由足部回流至心臟時需要不少力量，保持雙腳溫暖有助身體血液循環，建議睡覺時穿上襪子，睡前也可以用中藥煮水沐足，如生薑、艾葉等。

大雪宜養腎藏精 宜多吃黑色食物

中醫認為「腎為封藏之本，精之處也」，腎是我們的生命之源、收藏精氣的臟腑。而「冬氣通於腎」，所以大雪時節的養生注重「養腎藏精」。飲食方面，宜多吃「黑色食物」，例如黑芝麻、黑豆、桑椹、黑木耳、黑枸杞、黑米、紫米等；亦要避免進食生冷、寒涼之物，例如瓜果、魚生、涼茶、雪糕等。運動方面，切忌過量和劇烈的運動，可選擇散步、慢跑、氣功、八段錦等動中帶靜的活動，以防耗傷精氣。

大雪保健食療（2-3人份）

1. 淮山枸杞黑豆粥

材料：鮮淮山30克（考慮鮮品倍量）、枸杞子15克、黑豆15克、粳米1杯

做法：

1. 鮮淮山洗淨去皮，切片

2. 黑豆洗淨浸泡20分鐘

3. 鍋裡倒入適量清水，大 火燒開後倒入粳米

4. 熬煮5分鐘後放入淮山、黑豆，轉中小火繼續熬煮至粥粘稠

5. 起鍋前5分鐘放入枸杞子

2. 南瓜紅棗紫米粥

材料：小南瓜半個、紅棗6粒、紫米 半杯、粳米半杯、適量白糖

做法：

1. 將紫米、粳米洗淨，浸泡2小時（隔夜提前浸泡更好）

2. 南瓜洗淨，削皮除籽，切成小塊

3. 紅棗洗淨，去核

4. 鍋裡倒入適量清水，大火燒開後，放入所有材料，用大火煮沸，轉小火熬煮至粥粘稠，完成後加少許白糖調味

3. 蟲草花核桃栗子湯

材料：蟲草花30克、核桃30克、栗子30克、枸杞子30克、蜜棗2粒、陳皮2塊

做法：

1. 蟲草花洗淨，浸水15分鐘，留水備用

2. 栗子去殼，放入沸水煮數分鐘，撈起去衣，備用

3. 核桃去殼取肉

4. 陳皮不用刮囊

5. 加水2000mL，放入所有材料煮沸，轉小火煮1.5小時，完成後加少許鹽調味

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