小朋友發育慢 中醫分享2種補腎氣黑豆飯 含豐富鈣質助骨骼生長

小朋友發育緩慢、集中力差；哺乳媽媽乳汁少、經常腰酸背痛；成人記憶力差、有掉髮問題，可能是腎虛！如果有以上的狀況，就需要補腎。三黑 （黑豆、黑芝麻、黑豆）對成人和小朋友都有補腎氣的效用，還有豐富鈣質，對骨骼生長更有幫助。中醫推薦2款黑豆飯的食譜，快來試一試吧！

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



如果有以下狀況，就比較需要「補腎」的食物：

小朋友



身高矮小、尿床、發育緩慢、集中力較差

哺乳媽媽



乳汁少、腰酸背痛

成人



白髮、掉髮、耳鳴、記憶力差

（photoAC）

除三黑水外，也可把黑豆、黑芝麻等加入飯，作為日常飲食的一部分。黑豆飯可配合任何食物、醬汁，更加具補腎功效。

兩種黑豆飯

1）原粒黑豆飯（使用黑豆、黑芝麻）

材料：

黑豆 10g

黑芝麻 1g

昆布汁 30ml

味醂 少許

麥芽糖 10ml

水 適量

飯 1碗

做法：

1. 黑豆用水浸最少10小時

2. 白鑊炒香黑芝麻，加入黑豆、昆布汁、味醂加水，煮4小時

3. 黑豆煮軟後，加入麥芽糖再煮30分鐘；黑豆、黑芝麻初步已完成

4. 將煮好的黑豆、黑芝麻（適量）放入飯內拌勻即可

2. 簡易黑豆飯（有三黑成份：黑豆、黑芝麻、黑米）

材料：

養腎黑豆粉 5g

調味料，如蒜鹽、雞肉粉

做法：

1. 將養腎黑豆粉拌入煮好的飯內即可

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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