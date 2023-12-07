小朋友發育慢 中醫分享2種補腎氣黑豆飯 含豐富鈣質助骨骼生長
撰文：糰子
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小朋友發育緩慢、集中力差；哺乳媽媽乳汁少、經常腰酸背痛；成人記憶力差、有掉髮問題，可能是腎虛！如果有以上的狀況，就需要補腎。三黑 （黑豆、黑芝麻、黑豆）對成人和小朋友都有補腎氣的效用，還有豐富鈣質，對骨骼生長更有幫助。中醫推薦2款黑豆飯的食譜，快來試一試吧！
（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）
如果有以下狀況，就比較需要「補腎」的食物：
小朋友
身高矮小、尿床、發育緩慢、集中力較差
哺乳媽媽
乳汁少、腰酸背痛
成人
白髮、掉髮、耳鳴、記憶力差
除三黑水外，也可把黑豆、黑芝麻等加入飯，作為日常飲食的一部分。黑豆飯可配合任何食物、醬汁，更加具補腎功效。
兩種黑豆飯
1）原粒黑豆飯（使用黑豆、黑芝麻）
材料：
黑豆 10g
黑芝麻 1g
昆布汁 30ml
味醂 少許
麥芽糖 10ml
水 適量
飯 1碗
做法：
1. 黑豆用水浸最少10小時
2. 白鑊炒香黑芝麻，加入黑豆、昆布汁、味醂加水，煮4小時
3. 黑豆煮軟後，加入麥芽糖再煮30分鐘；黑豆、黑芝麻初步已完成
4. 將煮好的黑豆、黑芝麻（適量）放入飯內拌勻即可
2. 簡易黑豆飯（有三黑成份：黑豆、黑芝麻、黑米）
材料：
養腎黑豆粉 5g
調味料，如蒜鹽、雞肉粉
做法：
1. 將養腎黑豆粉拌入煮好的飯內即可
《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》