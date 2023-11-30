冬季進補三大原則：補腎、補陽及補氣血 附袪寒食材及食療推介

俗語有說：「冬天進補，來年打虎」，冬季正是最好補養身體的時機，如果能恰當地進補，確實可以增強體質，改善來年的健康。那麼？我們應該如何在冬季養生呢？

本文作者：梁志軒註冊中醫師



要養生養得對，首先要瞭解自然界的規律。四時的規律是「春生、夏長、秋收、冬藏」，冬天的氣是以「藏」為主，萬物在冬天前要好好儲備能量，才能使來年更有生氣。所以，冬天的飲食主要以高熱量、高營養為主。加上天氣偏寒冷，亦宜選擇性質偏溫熱的食材，除了可減少寒氣對身體的影響，並且可以補充體內的陽氣，使身體暖和，一舉兩得。不論食補還是藥補，都可以起到補益的作用。

袪寒食材推介：生薑、羊肉、雞肉

薑母鴨、雞煮酒等等也是常見的食補方法，由於當中都加入了不少生薑，生薑能健胃暖胃，是袪寒的好食材。香港人冬天愛吃的羊腩煲，一轉冬就各處中餐館都可食到，其實亦能起到補身袪寒的效果。羊肉偏溫性，可以補虛、補血助陽，能促進血液循環，增強身體的禦寒能力。醫師以前工作的診所附近就有一家羊肉麵店，天氣一轉冷就去吃一碗，吃後全身暖呼呼的不怕冷。中醫醫學名著《傷寒雜病論》亦載有「當歸生薑羊肉湯」，能起溫腎養血、袪寒止痛，女士屬於血虛、寒性體質最適合食用。但由於羊肉偏溫燥，如果平時易熱氣上火，患高血壓人士就不宜食用。

袪寒食療：當歸生薑羊肉湯

材料: 羊肉300-500g、生薑60-100g、當歸15g、枸杞子10g、紅棗3-5粒、清水4升

做法:

1. 生薑切片，羊肉連皮切塊備用。

2. 在鍋中下油炒薑片至微焦，再加羊肉炒面表面略熟。

3. 加水入鍋中，再加入當歸、紅棗。

4. 大火煮沸後，轉小火煲煮1-2小時。

5. 食前10分鐘加入枸杞子，斟加鹽調味後可食用。

注意: 孕婦、月經期婦女、正服用薄血藥人士不宜食用。

冬季以補腎、補陽及補氣血為主 按體質進補防上火熱氣

冬季藥補則以補腎、補陽及補氣血為主，不同人士按體質狀況進行不同補法效果更佳。常常全身或手腳冰冷、面色晄白、陽氣虛弱的人士，除上述食療外，條件好的亦可以燉人參、高麗參、鹿茸等等服用。

小孩、體質相對平和人士，可選用平補的方法，服用常用於健脾胃的湯水如清補涼、四神湯等即可。如

若體質不屬於虛寒，反而因常常熬夜而易口舌生瘡、潮熱盜汗等等陰虛火旺人士，就不太適宜進服溫補食品，否則易致上火熱氣情況加劇，此類人士可服西洋參、石斛等清補食材。

如是素食人士可多服用猴頭菇、韮菜、栗子、合桃、黑豆等食材，亦起到冬季進補的效果。

《本文獲梁志軒註冊中醫師授權轉載》

梁志軒註冊中醫師

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