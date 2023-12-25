中醫提醒2類人不適合喝例湯 推介一款清燥湯食譜 附煲湯3大貼士

都市人生活忙碌，平時沒有時間煮飯煲湯，不少人會選擇外出用膳。有些餐廳會提供例湯，有些人或會覺得因平時沒有甚麼機會喝湯而選擇以例湯取代，但中醫提出3大原因不建議外食族喝例湯，小朋友更不應該長期飲用。他推介一款清燥湯食譜，並分享煲湯的注意事項。

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



不建議喝例湯3大原因

1. 湯煲太耐

例湯多是老火湯（4小時以上），比較熱氣

2. 怕激素及抗生素

大多數例湯都是用普通肉（可能之前有打過激素，抗生素之類），而打針的位置通常都在頸或尾的位置，這些位置都會因不想浪費而用來煲湯。煲湯幾個小時，所有精華都溶於湯中，當中有可能包括這些「激素、抗生素」等。

3. 怕味精

長期吃味精，有研究顯示會令過敏反應更嚴重，也對長遠的發展潛在健康問題。不是每個人都適合喝例湯，尤其是濕熱型、敏感型的人士。中醫不建議讓小朋友長期喝例湯，提醒如果要喝就自己煲，或找有信譽的餐廳飲用。他表示用真空煲煲湯，早上用20分鐘煲起，下午或晚上就可以飮，不用「睇火」，又節省煤氣、石油氣。

（photoAC）

煲湯3大貼士

1. 煲湯的骨肉，最好用「無激素、無加抗生素」的雞、鵪鶉、牛、豬等；因為激素、抗生素不能洗掉，一定要從源頭做起。

2. 煲湯的果瓜菜，要用去農藥的產品清洗乾淨（如扇貝粉），以免湯質有所影響

3. 煲湯的藥材，要去有信用的藥材舖買，避免購入一些發霉的藥材（會有毒素），再以清水最少浸20分鐘，水要倒掉

（photoAC）

推介清燥湯食譜

材料：

桑葉 1錢

北杏仁 1錢

南杏仁 2錢

沙參 1錢

雪梨 1-2個

紫淮山 3兩

豬展 半斤

做法：

1. 豬展洗乾淨，汆水備用

2. 雪梨祛芯，切塊

3. 紫淮山去皮，切塊（找不到新鮮的，可以用紫淮山粉，煲完湯落2湯匙即可）

4. 水滾後加入所有材料，煲1小時即可，可加少許鹽調味

功效：

1. 紫淮山有補脾養胃、生津益肺作用，而紫淮山含有豐富花青素抗氧化

2. 桑葉有清熱潤肺作用

3. 南北杏仁有潤肺止咳作用

4. 沙參有養陰清肺生津作用

5. 雪梨有生津止渴作用

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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