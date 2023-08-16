天灸｜中醫拆解天灸療效及適用人士 附3款湯水食療助提升陽氣

天灸治療是中醫在每年夏季及冬季特定日子裏，在人體特定穴位上敷貼特製中藥藥膏，藥性通過穴位經絡而到達臟腑，達致調和陰陽，防治疾病的作用。其中以治療慢性疾病，尤其鼻敏感，手腳怕冷，痛經等身體陽虛的疾病為佳。

本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士



中醫根據 “冬病夏治" 和 “ 夏病冬治"原則，使用天灸處方細辛、延胡索、白芥子等藥物作敷貼。在夏季及冬季特定日子(三伏天及三九天)及特定穴位上敷貼中藥膏貼，藥物藉此滲入穴位，產生刺激作用，使皮膚出現溫熱反應，從而達到輔助 / 扶助陽氣，減輕寒性體質的症狀。

天灸是符合中醫"天人合一"的外治法，所謂"冬至一陽",冬季三九天天灸扶助陽氣生發；夏季則陽氣"生長"，於"三伏天"天灸助長陽氣，以達至冬病夏治的目的。三伏天天灸是選擇廿四氣節"小暑"後的"庚日"進行治療：第三個庚日為初伏，第四個庚日為中伏，立秋以後第一個庚日為末伏。這三個庚日對應的西曆日子，每年並不盡相同。

適合天灸的情況：

- 天灸尤其適合虛寒性體質人士；

- 哮喘鼻敏感, 慢性支氣管病(鼻敏感案例);

- 素體陽虛易患感冒 ；

- 風濕痛症；

- 膝關節退化性關節炎；

- 慢性泄瀉；

- 陽虛體質( 表現手腳冰冷，怕冷，小便清長)

- 原發性痛經

中醫推介三大食療湯水助提升陽氣 增強治療效果

依照醫師指示，按不同體質配合食療湯水，更可協助提升身體陽氣，增強治療效果：

1. 「生姜四物湯」

成份：生姜15克、當歸15克、熟地30克、川芎12克、白芍20克、紅棗5粒。

功效：祛寒補血

四物湯主要用於補血調經。當歸、熟地、川芎、白芍這四味中藥有補血養血、調理經絡的功效，對於女性月經不調、氣血虛弱等情況特別適用。以生姜配合四物湯飲用，調理身體陰陽平衡，加強治療效果。

「生姜四物湯」 圖片來源：香港註冊中醫師趙仕祥博士

2. 「紅參温養湯」

成份：紅參5克、黨參20克、白朮20克、茯苓15克、桂枝10克，甘草10克。

功效：補氣益氣

紅參和黨參具補氣作用，能增強人體免疫力，提升身體陽氣。桂枝有温通功效；白朮、茯苓、甘草等藥物則能調理脾胃，有助於增強脾胃功能，提升消化吸收，使補氣效果更佳。

「紅參温養湯」 圖片來源：香港註冊中醫師趙仕祥博士

3. 「黃耆桂枝湯」

成份：黃耆、桂枝、生薑、大棗。

功效：益氣活血

黃耆具補氣作用，桂枝則能活血通絡，生薑有溫中散寒的功效，大棗能調和諸藥。有助於增強氣血運行，提升身體陽氣。

「黃耆桂枝湯」 圖片來源：香港註冊中醫師趙仕祥博士