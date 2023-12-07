肺炎支原體懶人包｜內地爆發兒童屬高危族群　衞生署呼籲戴口罩

內地近日爆發肺炎支原體，且染病者多為兒童，衞生署發言人於12月4日表示，預期包括季節性流感在內的冬季呼吸道感染疾病數字將隨天氣轉涼而上升，呼籲市民特別是高風險群組人士如兒童及長者，適時接種流感及新冠疫苗以加強個人保護。家中有幼兒或長者的家長要留意！



何謂肺炎支原體？

肺炎支原體屬一種名為肺炎支原體的細菌所引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生，約每 3 至 7年便可能出現一次社區性爆發。

肺炎支原體的症狀：

1. 咳嗽：常常是乾咳或有黏液。

2. 喉嚨痛：喉嚨可能會感到疼痛或不適。

3. 發燒：輕度至中度發燒。

4. 疲倦：感到疲倦或虛弱。

5. 呼吸困難：在嚴重情況下可能會出現呼吸困難或胸部不適。

相較於其他類型的肺炎，支原體肺炎通常較輕微，只有5 至 10 %的患者會患上非典型肺炎。在健康及較年輕（少於40歲）的社區感染肺炎患者中，肺炎支原體為最常見的病原體之一。然而，對於一些特殊人群，如免疫功能低下的個體或患有其他慢性疾病的人，仍可能會出現出現肺炎、腦炎、腎功能受損和溶血性貧血等嚴重併發症。

發言人指，由於包括流感病毒在內的多種呼吸道病原體可能在冬季轉趨活躍並同時傳播，而疫苗能安全和有效地預防季節性流感和2019冠狀病毒病，衞生署強烈呼籲市民，特別是高風險群組應盡快接種流感疫苗，而高風險組別人士亦應於接種上一劑新冠疫苗或感染2019冠狀病毒病（以較後者為準）超過六個月後接種額外的加強劑（不論以往曾接種多少劑數的疫苗）。

佩戴口罩可有效減低風險

發言人強調：「要預防呼吸道傳染病，市民應時刻保持個人、手部和環境衞生。出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微，應佩戴外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，並應盡早向醫生求診。佩戴口罩前及脫下口罩後要保持手部衞生。」

根據衛生署資料，現時並沒有疫苗可預防肺炎支原體感染，市民應採取一般預防呼吸道感染的措施。

衛生署預防措施：

1. 保持良好的個人衞生

—經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；進食前；如廁後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

—洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

—打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

—當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡快求醫。

—保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力。

—患者應避免接觸兒童、長者或抵抗力較弱的人士。

2. 保持良好的環境衞生

—經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（以 10 毫升25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 990 毫升清水內）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

—用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1比49稀釋家用漂白水（以 10 毫升含25% 次氯酸鈉家用漂白水混和於 490 毫升清水內）消毒受污染及其附近地方，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。

—保持室內空氣流通。

—避免前往人多擠迫或空氣流通欠佳的公眾地方；高風險人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。