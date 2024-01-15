一文了解男性不育症 拆解不孕3種類型及4大因素 附不孕診斷方法

想像一下：你是一位事業有成，家有愛妻的成功男士。縱然你沒擁有千尺豪宅，但每天下班，都能回到一個溫暖的安樂窩，儘管你已經衣食無憂，但你總感覺家中缺少了一件重要的事物—一個可愛的小寶寶！然而，很多賢妻儘管付出了很多努力，卻仍然無法懷孕，有些情況甚至導致婆媳關係緊張和夫妻關係不和。但是，你有沒有想過，不孕不一定是你妻子的錯嗎？今天我們就來探討一下，成功男士們面臨的不幸情況。

本文作者：博愛醫院曾秉謙中醫師



男性不症的3種類型

1. 射精功能異常

射精功能問題可能導致精液難以正常排出。在臨床上，射精功能異常可分為順行射精（包括早泄，勃起障礙等問題）、逆行射精（由前列腺手術損傷引起）、神經損傷性不射症、不明原因性不射精症（即性交時能勃起卻無法高潮及射精），以及無精症（可以分為阻塞性及荷爾蒙異常兩種情況）。

2. 免疫系統異常

免疫系統就像公司的保安一樣，負責保護人體各個器官的健康，防止外來異物的干擾。然而，如果免疫系統出現異常，就好像保安突然失控，開始騷擾甚至攻擊公司的員工一樣。全身的組織也有可能受到異常免疫系統的侵害。如果精子受到侵害，它們的功能就會受損，從而影響懷孕的可能性。

3. 精子生成異常

即使沒有受到異常免疫系統的影響，男士如果由於其他因素導致精子數目減少、精子活動力下降或畸形比率增加，也會降低懷孕的可能性。造成精子生成異常的原因包括：先天異常（如無睪畸形、隱睪症）、荷爾蒙異常、精索靜脈曲張、睪丸腫瘤、疾病、藥物副作用（如雄激素、類固醇）等。

男性不孕的4大因素 先天、後天、環境及生殖器等因素

在未使用任何避孕方法下，如果夫妻一年內始終無法懷孕，就可稱為不孕症（或不育症），雖然我們平日較多強調女性的不孕症，但其實男性患上不孕症的機率並不比女性低。除了先天遺傳因素外，男性的不孕症通常與生活習慣和生殖器疾病相關。以下將為大家解釋不孕症的常見四大因素。

1. 先天因素：父母的「禮物」

如果父母曾經吸煙、酗酒、接觸化學藥劑，或有不當的飲食習慣，可能會導致下一代出現多種不孕的問題，包括隱睪症（即睪丸停留在腹腔中，無法降到陰囊內）、無輸精管、基因缺陷和激素分泌不足等。

2. 後天因素：自找的「好事」

吸煙、飲酒、熬夜、服用某些藥物可能會使精子數目減少，形態不正常，甚至使精子基因受損。

此外，一些疾病如愛滋病、淋病，或與內分泌相關的問題，例如甲狀腺功能亢進症、腦下垂體病變，甚至糖尿病、冠心病和腎病等，皆有可能導致男性不孕。為了配偶的健康，減少不必要的困擾，我們應遠離煙酒，好好照顧身體，千萬不要在外面沾花惹草喔！

3. 環境因素：大自然的「恩賜」

從各個方面來看，環境對人體的影響都不容忽視，孕育後代也不例外。長期生活在空氣、飲水污染的地方，或長期從事高溫工作、接觸化療藥物、塑化劑和殺蟲劑，甚至處於輻射較強的環境中，都會增加男性不孕的機會。此外，情緒壓力和過度勞累也會令男性更加容易出現不孕情況。

4. 生殖器問題：不能說的「秘密」

男性生殖器的一些結構問題也可能使「生殖之路」變得困難，例如青少年常見的睪丸扭轉、輸精管阻塞和精索靜脈曲張等。所以，假如沒有甚麼事，千萬不要去扭自己的蛋！

男性不孕的診斷方法

如果你懷疑自己可能患上男性不孕症，不要感到羞恥和害怕，馬上㝷求西醫作相關檢查吧！西醫可能進行會詢問病史和家族史，進行身體和性器官的理學檢查，包括觀察外陰、輸精管、精索、睪丸發育情況，以檢查是否存在發育不良或結構性問題。

西醫還可能進行以下檢查：

1. 精液分析：檢查精液中的精子數量、酸鹼度、精子濃度和活動精子比例等指標的常用方法，可以幫助評估精子的品質和功能。

2. 抗精蟲抗體檢查：檢查是否存在對精子產生的抗體，抗精子抗體可能會影響精子的運動和受精能力。

3. 血清荷爾蒙分析：包括濾泡激素、黃體激素和睪固酮等荷爾蒙的血清濃度分析，評估是否存在內分泌問題。

4. 尿液細菌培養及精子分析：檢查是否存在尿液感染或精子感染。

5. 染色體分析：透過檢查染色體結構和數量的方法，可以檢測是否存在染色體異常。

6. 超聲波檢查：使用超聲波技術觀察睪丸的大小、副睪和精索是否出現異常。

在某些情況下，遇可能需要進行睪丸切甚至進行睪丸切片檢查，通過取得睪丸組織樣本進行顯微鏡檢查，以評估睪丸的結構和功能。

這些檢查可以幫助醫生確定男性不孕的原因。請記住，尋求專業醫療意見是解決不孕問題的關鍵。

《本文資料獲博愛醫院曾秉謙中醫師提供》

博愛醫院曾秉謙中醫師

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