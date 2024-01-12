剖析女性不孕四大常見體質 中醫指宜針對性調養助增加受孕機會

現代女性在備孕的過程中，往往會遇到各種困難，例如性生活融洽、錯過排卵期、月經失調等。其實先天不足、心理壓力、飲食不節等，皆會導致生殖功能失調。定義上如女子結婚後夫婦同居2年以上，未避孕而不受孕者，則需尋求病因。

本文作者：博愛醫院譚詠欣中醫師



「男精壯而女經調，有子之道也。」如想懷孕，除了要求男方精力充沛外，女士們自身的月經規律和質量也是跟成功懷孕擁密切關係。中醫角度中，肝、脾、腎等臟腑失調，可反映在月經的色、質、量上，再根據全身症狀表現，中醫師便可推斷不孕的病因。以下為中醫角度中女子不孕症的4個常見證型的症候表現。

1. 腎陽虛

女士可能會出現月經延遲，量少色淡，甚至閉經的表現，或面色晦暗、腰冷腿軟、膝關節疼痛、腳踝浮腫等。腎陽虛是指先天腎氣不足，或後天因久病、勞累、房事過度等耗損腎陽，導致陽虛不能溫養子宮，故不能攝精成孕。

2. 腎陰虛

女士或會出現陰道乾澀、月經量少、色淡，或提前、延遲，甚至閉經。此證型會表現為形體偏瘦、手足心熱、情緒煩躁、口乾、脫髮、眼睛乾澀、耳鳴等。原因是先天精血不足，或後天因久病、勞累、情志等耗傷腎陰，導致精血不足，胞脈失養，陰虛火旺，不能成孕。

3. 肝鬱

女士平日情緒易怒煩躁或抑鬱，月經不調、經量多、有血塊、經前乳房脹痛或脅腹脹滿，失眠多夢。中醫角度認為是指因情志不遂、鬱鬱寡歡、肝氣不舒、氣血失調、影響卵巢功能和子宮環境。

4. 痰濕

多指體型肥胖較為肥胖的女士，月經方面會出現經期延遲、經量少、經色淡、經後乳房脹痛等；甚至帶下異常，如白帶多、色黃、質稠等。平日多有消化不良、易腹脹、大便稀爛。中醫角度認為因飲食不節，脾運失調，水濕內停，化為痰濁，阻礙氣血，影響卵巢功能和輸卵管通暢。

不孕的病因複雜，不同證型的夾雜可以相兼出現，亦可能與其他疾病有關，如子宮內膜異位症、多囊卵巢綜合徵、子宮肌瘤等。因此，備孕中的女性應該透過婦科檢查以了解自己的具體情況，也可向註冊中醫師進行詳細的診斷和治療，且不要自行盲目服用中藥或其他偏方。同時，也要注意調整心態，保持良好的生活習慣，適當運動，避免過度的壓力和疲勞，以增加受孕的機會。

博愛醫院譚詠欣中醫師

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