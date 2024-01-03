小寒節氣｜天氣寒冷或引致急病病發 4類人要注意 附小寒暖身食材

入冬後氣溫再進一步變冷，小寒是開始進入一年中最寒冷的日子。中醫理論中，小寒節氣是陰氣偏盛的時節，因為陽氣已經退藏而陰氣逐漸增長。寒為陰邪，最易傷人體陽氣，所以此時身體的陽氣較為虛弱、陰氣相對旺盛，此時若人體抵抗力下降，容易受風寒而出現傷風感冒、咳嗽、鼻敏感等上呼吸道相關的症狀。寒邪亦具有凝滯的特性，寒凝氣滯則血停，可致人體氣血運行不暢，容易出現手腳冰冷、誘發心血管疾病、各種關節肌肉疼痛等疾患。因此在生活上需要注意保暖和增強身體的陽氣。

本文作者：博愛醫院 黃凱雯中醫師



冬季天氣寒冷時為大部分急性病發高峰 四類人士需謹慎作息

1.冠心病患者

天氣寒冷時，人體血流速度相對減慢，影響血液供養全身器官，並容易成形血栓。因此為促進血液循環，冠心病患者可多喝熱飲、穿著足夠衣物、適量的鍛煉運動、午後曬太陽等。

2.高血壓患者

隨著冬季氣溫持續下降，血遇寒則凝，且寒主收引，可加劇四肢遠端微細血管痙攣，引起血管收縮。隨之出現血壓的波動，或增加腦血管的壓力，使部分高血壓患者容易出現頭痛、頭暈的情況，嚴重者可誘發中風的發生。建議高血壓患者密切留意血壓水平，每天定時自行監測血壓指數，必要時就診。飲食方面建議低鹽飲食，因鈉可加重腎藏負擔，引發血壓增高、誘發心血管疾病，故建議每天食鹽量於3-6克範圍內。

3.腸胃功能虛弱者

當我們受寒時，寒邪除了喜愛侵襲人體的呼吸道外，亦常直侵胃腸道。若冬天飲食不節，譬如喜吃辛辣暖胃，可能引發胃酸倒流的機會。而中醫有寒冷主收引、寒凝氣滯血停，不通則痛等理論，提出寒邪可導致腸胃氣機不利，而食積、寒冷食物可加重胃痛、腹瀉等傳導失司、氣滯而痛等問題。類似於腸痙攣、胃抽筋等西醫疾病。因此腸胃功能虛弱者於冬季需注意防寒保暖，避免暴飲暴食，避免進食生冷、苦寒食物，以免損傷腸胃。

4.高血脂患者

大多數人喜歡在冬季進補，如進食很多牛肉、羊肉、動物內藏等高脂肪食物，容易導致高血脂人士膽固醇再進一步升高，可誘發心絞痛、心肌梗塞等心血管疾病發生。因此吃高熱量食物、進補等宜適可而止，注意避免因大快朵頤而加重身體的負荷。

小寒節氣日常養生小貼士

1. 食療上以補脾益腎為主。中醫理論主張脾胃為後天生化之源，腎為先天之本。可通過補脾益腎提高人體生命動力，幫助我們適應嚴冬氣候的變化。例如進食羊肉、紅豆、核桃仁、紅棗、栗子等。

2. 在小寒節氣時，可以適量飲用溫熱的飲品，如生薑茶、紅棗湯等，以暖胃、暖身，有助增加身體的陽氣，並促進人體血液循環。

3. 冬季的作息時間宜早睡晚起，可避免清晨日光未充足時的低溫和冷空氣，早起時老人家需緩慢暖身起動，防止寒邪侵襲人體。運動鍛煉宜在午後進行，避免早上氣溫偏低造成冠狀動脈痙攣、形成血栓等誘發冠心病、中風等心腦血管疾病的發生。

臨近小寒節氣時為冠心病、中風等心腦血管疾病發生的高峰時間，日常生活中我們應多加留意家中長者和三高人士的身體狀況，更要關心鄰近獨居長者的狀況，避免遺憾事情發生。如有任何疑問，請向中醫師查詢。

《本文獲博愛醫院黃凱雯中醫師授權轉載》

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