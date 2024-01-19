常見婦科疾病或影響懷孕｜多囊卵巢綜合症/子宮內膜異位症/盆腔炎

現今女性生活忙碌，承擔著各種角色和責任。然而，常見的婦科疾病有時並不會顯示出明顯的症狀，但卻可能對你的懷孕計劃產生重大影響。這是我們絕對不能忽視的問題。讓我們一起探討五種常見的婦科疾病，瞭解它們如何影響懷孕，瞭解它們如何影響懷孕，以及從中醫角度去探討婦科生殖疾病。

本文作者：博愛醫院劉映彤中醫師



常見婦科疾病【1】多囊卵巢綜合症（PCOS)

多囊性卵巢症是最常見的婦科疾病導致不孕，由於患者卵巢中卵泡無法成熟，形成許多微小的囊腫，無法定期排卵，導致患者出現月經不調的情況。同時因爲無法定期排卵，不孕的機會也大大提高。

PCOS症狀：

多囊卵巢綜合症是一種常見的女性生殖系统疾病，由於患者睾丸酮水平比較高，患者表現為月經稀發、推遲、肥胖、多毛、伴發痤瘡等症狀。此病可導致女性排卵異常，進而引起不孕。

中醫看PCOS：

中醫認爲多囊性卵巢症與肝腎陰虛、肝鬱氣滯、痰濕閉塞、痰瘀互結、寒凝胞宮等因素有密切關係。由於工作壓力大經常熬夜導致肝鬱化火，造成肝腎陰不足，患者多表現月經量少、閉經、心煩失眠。都市人喜飲寒涼冰冷、久居冷氣房，導致寒凝胞宮，患者出現月經失調、痛經、疲倦、氣短懶言。多食肥膩食物和甜品的人群容易出現痰濕體質，痰濕閉阻衝任二脈，導致胞宮失養，患者出現月經量少、白帶多、大便黏、腹部胖滿鬆軟等表現。

本病病情複雜， 容易反覆，建議先求診注冊中醫找出病因對症下藥。

常見婦科疾病【2】子宮內膜異位症

40%以上的子宫内膜異位症患者伴随有不孕症。異位的子宫内膜會改變盆腔内環境，不利於精卵結合。異位生長的子宫内膜亦可導致宮腔黏連、輸卵管扭曲變形，從而阻礙排卵、受精卵着床和輸送，影響受孕。

當子宮内膜組織於卵巢出現，令經血積聚成爲咖啡色囊腫（朱古力瘤），破壞卵巢功能，可導致不孕。如果這個囊腫破裂，更會造成劇痛和器官黏連。

若子宮内膜組織出現在子宮肌肉的表層裏，這稱作子宮肌腺症。子宮肌肉表層的子宮内膜細胞持續生長， 每次經期來臨之時，經血淤積在子宮壁腺體中，導致子宮無法收縮，最後出現經血量過多、腹痛、經痛等。

當子宮内膜組織出現在輸卵管，令其閉塞，減低了卵子受精的機會，同時增加了宮外孕的風險。

子宮內膜異位症症狀：

子宮内膜異位常見的症狀為月經不調、持續性經痛和性交痛。

中醫看子宮內膜異位症：

中醫認爲子宮内膜異位症有經血積於局部，此為離經之血，即瘀血。因此活血化瘀為主要治療方向。如子宮内膜異位病人出現急性症狀（劇烈腹痛）或是囊腫達到5cm以上，應積極求醫。

常見婦科疾病【3】盆腔炎(PID)

附件炎、輸卵管炎、輸卵管積水、輸卵管堵塞、卵巢周圍炎等統稱為盆腔炎。盆腔感染如果治療不及時、不徹底，即使痊愈，也會造成輸卵管黏連、扭曲及堵塞，從而使不孕或宫外孕的發生率增加。

PID症狀：

常見表現為持續性下腹痛、發熱、陰道分泌物多伴有臭味、尿頻、尿痛、性交痛等。盆腔炎可導致子宮、輸卵管、盆腔形成疤痕，堵塞一邊或兩邊的輸卵管增加不孕風險。同時可導致慢性盆腔炎

中醫看PID：

在盆腔炎急性期應清熱解毒，利濕排膿為主要治療方向，配合清利濕熱的中藥治療，例如： 黃柏、敗醬草、蒲公英等。西醫治療盆腔炎使用抗生素治療，配合中藥治療可減輕腸胃副作用，顧護脾胃。慢性期則按體質分型調理，常見體質包括濕熱鬱結、寒濕凝滯、氣虛血瘀、脾腎兩虛等，及早治療可提升懷孕機會。

《本文資料獲博愛醫院劉映彤中醫師提供》

博愛醫院劉映彤中醫師

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