男性不孕症九大預防重點 三大養生技巧互相配合助提升生育能力

男性不孕症不僅是對健康造成影響，還可能給精神狀態和家庭關係帶來負擔。然而，通過注意日常生活習慣，我們可以從根源上努力，避免這個困擾和可怕的問題。

本文作者：博愛醫院曾秉謙中醫師



首先，保持身心健康要注意以下事項：

1. 及早戒除煙酒習慣

吸煙會降低精子數量及減少精子運動能力；而飲酒則可能導致體內激素失衡，影響精子的質量和數量。

2. 控制體重，保持運動習慣

研究表明，當身體質量指數（BMI）超過25時，精子濃度會下降26％。

3. 調節工作壓力，保持積極樂觀心態

長期面臨高工作壓力和長時間工作會累積精神壓力，對身體健康產身負面影響，進而影響精子濃度與活力。

其次，針對精子和睪丸，需要注意以下事項：

4. 遠離高溫

製造精子需要維持比體溫低3-4度的環境，高溫會減少精子的生產。因此，我們應該盡量避免將陰囊和睪丸暴露在高溫環境中，例如穿著過緊的褲子，洗太熱的澡，以及將手提電腦放在大腿上工作等，這些都有可能導致陰囊溫度上升，影響精子的生成。

5. 盡量避免接觸化學物質

日常接觸到的化學物質以及在受污染的環境中工作，如染料、揮發劑、溶劑、清潔劑、殺蟲劑等，都有可能對生殖細胞的發育產生影響，使其功能異常。

此外，許多生活用品可能含有環境荷爾蒙成分，這些成分會干擾體內正常荷爾蒙的分泌，進而影響睪丸製造精子的功能，例如殺蟲劑或香水中的磷苯二甲酸二乙酯（DEP），都具有減少精子數量的副作用。

6. 保持健康性生活

男性定期射精有助於保持精子的健康和品質。過長時間累積的精子就像被困在擁擠的房間中一樣，生活品質會下降，活力也會降低。

最後，對於正在接受其他慢性疾病治療的男性，我們提供以下建議：

7. 注意藥物副作用

某些藥物可能對男性生育能力產生負面影響。如果你正在接受治療，特別是長期使用藥物，應該與醫生討論這些藥物對生育的潛在影響。

8. 癌症治療前的準備

治療癌症的化療與放療有可能傷害到睪丸，影響精子的製造，睪丸癌病人如果切除一側睪丸，也可能影響生育力。這些病人假如有生育計畫，可尋求相關醫療的協助，事先取精，冷凍保存。

9. 定期準行健康檢查

定期進行全面的健康檢查可以幫助早期檢查和處理可能導致不孕症的健康問題。如果你有任何懷疑或疑慮，應該及早咨詢醫生並進行必要的檢查。

飲食與中醫藥的輔助治療

1. 飲食注意

飲食對於精子的生成至關重要。確保攝取充足的優質蛋白質是非常重要的，這包括豬肉、雞肉、魚類等食物。此外，適量攝取富含鋅、硒、錳、精氨酸的食物也是必要的，例如魚類、貝類、蝦類、堅果類、芝麻和南瓜子。另外，葉酸的攝取可以降低精子出現異常染色體的比例，深綠色蔬菜和豆類是常見的葉酸來源。此外，攝取維他命C、E和茄紅素可以減少精子DNA受損的比例。

2. 中藥輔助

中醫藥在補腎方面，對於生育能力的提升具有重要作用。補腎並不僅僅依賴於珍貴藥材，即使是一些常見的草本植物也可以產生不錯的效果，關鍵在於針對個體的病機。一般來說，補腎可分為「養腎陰」和「補腎陽」，若精子數量不足，主要以滋養腎陰為主，常用藥物包括製首烏、枸杞子、菟絲子、女貞子和黃精等。若精子存活率低且活動力差，則以補腎陽為主，常用藥物有巴戟天、淫羊藿、仙茅和肉蓯蓉等。然而在使用任何中醫藥之前，務必請求註冊中醫師的專業意見。

3. 穴位按摩

除了飲食和中醫藥，穴位按摩也可以作為補腎的輔助方法。其中，氣海穴位於下腹部正中線的臍中，下1.5寸處，而關元穴則位於下腹部正中線的臍下3寸處，這兩個穴位靠近男子藏精之處，常用作補腎扶元，適量按摩這些穴位起到補腎的效果。

《本文資料獲博愛醫院曾秉謙中醫師提供》

博愛醫院曾秉謙中醫師

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