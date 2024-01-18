龍B講座｜送出近$10萬豐富禮品 臍帶血環節現場送出近$3000嬰兒車

生龍B｜龍年出生率均有上升趨勢，皆因中國傳統上生肖屬龍會為家族帶來興旺寓意，而因應龍年應運而生的母嬰相關產品或服務需求都有明顯上升趨勢！《香港01》旗下「01親子」即將舉行「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。



三場新手爸媽講座，題目包攬臍帶血、嬰幼兒急救及母嬰產品選購貼士，現場更設 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記家長可獲豐富福袋，登記從速。

臍帶血講座環節送出近$3000 Maxi Cosi - Jaya嬰兒手推車（深灰）及BabyHands COZY HUGS 橫抱式初生四季揹帶

其中一場講座主題為臍帶血相關資訊，由本港臍帶血庫機構專業顧問擔任講者，針對臍帶血的常見疑問為大家進行講解，包括臍帶血能夠治療甚麼疾病、是否所有嬰兒均適合儲存臍帶血作日後治療用途，以及具體的臍帶血收集過程、收費詳情等，讓正在考慮或一直想了解臍帶血的家長做好功課！

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臍帶血講座

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活動詳情：

日期： 2024年1月28日（星期日）

時間：上午10時00分 至 下午3時30分

地點：ClubONE 德藝會（德福廣場）九龍灣德福花園平台P13-14號

對象：孕媽媽及準爸爸

費用：全免

*參加者可獲贈精美禮品包乙份。

*請注意：每位已登記出席者需完成45分鐘講座，活動完結後憑入場QR Code即場獲得禮品包一份，每人限領一份，送完即止。

截止報名日期：2024年1月25日下午6時

*成功登記者將會收到電郵通知確認出席。

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