龍B講座｜出席講座可獲豐富福袋 DHA保健品/BB乾巾/早教海報

生龍B｜因應中國傳統，生肖屬龍可以為家族帶來興旺寓意，所以每逢龍年出生率都有明顯上升趨勢！《香港01》旗下「01親子」即將舉行「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。



三場新手爸媽講座，題目包攬臍帶血、嬰幼兒急救及母嬰產品選購貼士，現場更設 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記家長可獲豐富福袋，登記從速。

活動詳情：

日期： 2024年1月28日（星期日）

時間：上午10時00分 至 下午3時30分

地點：ClubONE 德藝會（德福廣場）九龍灣德福花園平台P13-14號

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對象：孕媽媽及準爸爸

費用：全免

*參加者可獲贈精美禮品包乙份。

* 請注意：每位已登記出席者需完成45分鐘講座，活動完結後憑入場QR Code即場獲得禮品包一份，每人限領一份，送完即止。

截止報名日期：2024年1月25日下午6時

*成功登記者將會收到電郵通知確認出席。

龍年新手爸媽講座

率先睇豐富福袋禮品 DHA保健品/紙尿片/早教海報

龍B講座福袋禮品【1】Huggies 紙尿片、乾巾、純水濕紙巾

最吸引爸媽的產品莫過於紙尿片，以及一切嬰幼兒消耗產品。Huggies 送出紙尿片、綿柔紗巾、純水濕紙巾，以及更附送 Huggies 優惠券。

龍B講座福袋禮品【2】Oxford path 123poster、0-2歲精靈寶寶體驗套裝

Oxford path 送出123poster 早教海報，包攬數字 1至20 同時配配英文字，家長可貼於家中角落加深孩子對英文數學印象。另外更有 0-2歲精靈寶寶體驗套裝（適合０-６歲幼兒），配合圖像及豐富顏色，引起嬰幼兒學習動機。

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龍B講座福袋禮品【３】Catalo 兒童保健品

Catalo 送出兒童DHA活腦IQ葉黃素配方 4粒 (試用裝) 以及 金裝針葉櫻桃C精華 (純天然維他命C) 6粒 (試用裝) ,兒童DHA活腦IQ葉黃素配方，幫助兒童促進腦部發展、加強學習能力及記憶力，同時阻隔手機屏幕的有害藍光，保護黃斑部促進眼睛發展；金裝針葉櫻桃C精華 (純天然維他命C)，幫助增強身體免疫力、強化微絲血管健康加快傷口癒合，同時紓緩過敏不適。

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龍B講座福袋禮品【４】Gloden lifestyle Goat Soap - Kids Goat 嬰幼兒有機山羊奶肥皂

Gloden lifestyle 送出 Goat Soap - Kids Goat 嬰幼兒有機山羊奶肥皂，產品採用澳洲農場優質山羊奶及認證有機材料製造，肥皂有機成分高達98%，包括甜橙油及牛油果樹果脂，富含多種天然營養，不含有害化學成分，通過皮膚刺激測試，性質溫和不刺激，適合初生嬰幼兒及任何膚質，包括濕疹肌、敏感肌、乾燥肌。

Goat Soap - Kids Goat 嬰幼兒有機山羊奶肥皂

龍B講座福袋禮品【5】Primeval Organic GOTS有機嬰兒腳套 及 GOTS有機嬰兒長耳帽/小丑帽

Primeval Organic 送出 GOTS有機嬰兒腳套 及 GOTS有機嬰兒長耳帽/小丑帽，100% GOTS 有機認證、不含有害化學成份及物質，適合濕疹及敏感皮膚；不含重金屬、不含甲醛、不含熒光劑，質料柔軟舒適。