備孕 | 中藥調理+針灸助改善不孕不育 中醫教煲一款益腎健脾湯水

近年全球面對人口老化、生育率下降等問題是無可厚非的事實，香港尤其嚴重。政府著手大力推出不同政策以推動市民生育，生育除了是個人意願問題外，更可是生理問題。工作環境、壓力、生活習慣等均影響着生育能力，從而衍生出更多問題。註冊中醫師羅佩雯博士解構中醫如何治理「不育不孕」，以及分享一款備孕男女均適合的益氣養生湯水。

（本文作者：註冊中醫師羅倆雯博士）



不孕的定義

現代中醫與西醫對不孕症的定義是一樣的。當夫婦定期有行房，而期間完全沒有採用任何避孕方法，1年後仍未能受孕，便是不孕（女士）或不育（男士）。從中醫角度，不孕不育症最常見的成因是大年齡、飲食不健康（例如進食太少、過度飲食寒涼生冷或進食過多肥膩及過甜食物）、過少運動、心情過於緊張、工作壓力太大等。女士不孕症最常見的證型分類是腎虛、氣血虛弱、肝鬱氣滯、及痰濕瘀阻；而男士不育症最常見的成因是腎虛、氣血虛弱及肝鬱氣滯。當然每個人的情況也有所不同，所以應諮詢中醫師作進一步更準確的診斷。

利用中醫治療不孕

從外觀上可以觀察健康問題，如果屬腎虛及氣血虛的男士或女士，一般都會比較沒有神彩，面色差，脈象上會比較沉細而弱。屬肝鬱氣滯的男士或女士，一般都會情緒急躁或憂鬱，脈象上會比較弦緊。女士屬痰濕瘀阻的，常見的症狀是比較肥胖、伴有荷爾蒙暗瘡、面油及體毛也較多。當然，這些只是最基本的症狀，臨床上應再進一步作出仔細診斷。

如果要治療以上問題男士多數以中藥治療為主，針灸為輔。女士多數同時以中藥及針灸治療。普遍中醫治療及調理一般以三個月為一個治療周期。具體的療程會以個別情況有所差異。

作為一個中醫師，對生殖醫學是抱持開放的態度的——特別是一些無可逆轉的因素，例如年紀大、女士兩邊輸卵管已經切除等因，中醫與生殖醫學同時使用有可能會增加女士懷孕的可能性。

中西合壁對治療更有幫助

有不少研究證實中藥及針灸能提升輔助生育成功懷孕的機率。據有一項綜合分析研究數據顯示，在接受中西藥結合治療的不孕婦女，懷孕機率較只接受西藥高逾74%，其研究更指出在接受3至6個月中藥治療的婦女，對比西藥，排卵情況及子宮內膜厚度也能得到改善，並有效性治療子宮內膜異位。

在針灸方面，有三個綜合分析研究的數據均證實接受若干次數針炙，能改善多囊卵巢綜合症，同時亦增加受孕機率。對於接受人工受孕而產生的輕微焦慮不安的女士，也能以針炙幫助她們放鬆及改善氣血循環。

男士方面，近年有一個綜合分分析研究顯示用中藥加維生素E+C治療的效果比單純維生素治療佳，其中精子濃度、活動力、存活率以及受孕率都明顯上升。通常病人在接受西醫輔助生殖治療之前的三個月，中醫會開始調理病人體質，令男士及女士的身體狀況更健康、更適合孕育新生命。

不少研究證實中藥及針灸能提升輔助生育成功懷孕的機率，因此在接受輔助生育療程的女士大部份時間都可以服用中藥及針灸。不過在注射排卵針期間，建議不宜使用中醫藥以免影響西醫治療，而針灸則可以繼續進行。當在植入胚胎期間，就能同時食中藥及做針灸作調理，但此階段的治療需要非常小心，最好由經驗豐富的中醫師治理。

從生活習慣改善問題

懷孕前根據月經週期進行調理，例如在經期間可以通過活血理氣促進順利排出經血。經期後促使子宮內膜生長發育，滋補腎陰和養血。 第三個周期活血和滋陰，以促進順利排卵。第四個階段（排卵後至下次經期前）確保子宮內膜持續得到足夠的氣血供應，有利於其增厚，調理方法主要是以溫陽化氣為主。

在中醫幫助下，中醫能夠幫助男士精子及女士卵子更健康。中醫認為男士及女士的身體應該在最健康的狀態下，盡量在接近排卵之前及排卵期間適度行房，以增加懷孕機會。男士要有適當運動、充足休息及放鬆心情，與及不要縱慾過度。女士則要飲食均衡，避免進食生冷飲食及注意保暖、適當運動、充足休息及放鬆心情。以食療作主要幫助，注意益腎健脾，補益氣血以下分享適合男女同用的食療（二人份量）：

中醫推介益腎健脾湯水

材料：杞子12g、杜仲12g、黨參12g、合桃12g、淮山12g、瘦肉適量。

*建議每星期2-3次

註冊中醫師羅倆雯博士

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