準爸爸飲食調養守則 切忽過度進補、忌食垃圾食物 附2款備孕湯水

男精女血是孕育新生命的基本要求，準爸爸想要BB好，先要提供健康的「大軍」。而媽媽的卵子很挑剔，喜歡鳳毛麟角。若把精子狀態打比喻：部份精子有如衝鋒隊先拔頭籌，但出師不利，不能進入卵子；也有穩重如山的大丈夫的高質量精子，但可能錯失先機。若要精子質量好，要讓「蛋蛋」運作順利。睾丸好比孵蛋器，溫度、血液循環正常、營養得宜，才能助長生機。

本文作者：博愛醫院 陳建新中醫師



一般而言，「適當運動，遠離煙酒，早睡早起，健康飲食」雖為陳腔濫調，卻屬肺腑之言。運動是為了改善血液循環，使新的養份可以供應睪丸；遠離煙酒是為減低畸形精子數，以及恢復各內臟正常功能；早睡早起能促進身體自我修復，維持良好精神；健康飲食提供充足營養去培育精子，導其無往而不利。

如何才能食得精壯？除了以上生活調護外，還要看清飲食宜忌和體質飲食！

腎虛小心補過界

男仕腎虛值得補，但要分精、氣、陰、陽。長期進食不適合自己體質的補品，可能越補越虛。一般而言，黑豆、山藥、芝麻、杞子、海參、蛋、魚都屬平和食品，能補益腎精，可以經常食用。新鮮蔬果至有營，可多食具抗氧化效果的新鮮蔬果，包括蕃茄、香蕉、西蘭花。

屬腎氣、腎陽不足的弱爸，要補腎溫陽，可以多食韭菜、蝦、牛肉、羊肉、荔枝、龍眼，不過要注意會否上火，不可揠苗助長！同時，要避免進食寒性飲食，大多蔬果偏寒涼，通過薑炒的方法調和寒性。而水果可選蘋果、車厘子、水蜜桃，美味而不傷陽氣。

屬腎精、腎陰不足的乾爸，要滋陰補腎，可多食生蠔、花膠、鴨、豬肉、桑椹、蕃茄、奶類，但多得過於滋補易膩，影響脾胃吸收，故不可以「補到滯」。熱氣的食物，如辣、炸、火鍋、香脆食物都要謹慎，否則越食越燥底！

痰濕體質通補兼施

痰濕爸偏以肺脾氣虛為主，症見汗多怕風，肌肉不實，舌苔厚。除體質影響外，或常飲凍飲，患者容易肚瀉，所以飲食上要加強健脾益氣，例如多食芡實、蓮子、山藥、扁豆、薏米、南瓜、花生、豬肉。此外，要時刻避免損傷脾胃的飲食，如油膩、冰凍、甜膩的美食。

神經緊張要疏導好

有些準爸爸工作壓力大，頻撲為頭家，長期處於神經緊張狀態。與其補到盡，更應該疏導情緒，減輕精神負擔。花茶是首選，玫瑰花適合壓力大而脾胃正常的男士；時常捱夜肝火盛可飲菊花茶；心煩多思可飲茉莉花茶；經常失眠可飲薰衣草、洋甘菊；痰濕體質可飲洛神花。但如果脾胃虛弱明顯，則不用花茶，可焗陳皮薏仁茶。

垃圾飲食恐積滯

經十腌制及加工食物、快餐、油膩食物、酒精，中醫稱為肥甘厚味，大量和長期進食會影響脾胃功能，出現痰濕、氣滯、食積，繼而影響吸收，應盡量避免。哈佛大學的研究亦認為，西式的高糖高脂肪飲食習慣，可使精子數目減少近一半。堅果夠堅卻不宜多，雖營養豐富，但熱量與脂肪含量較高，每日不宜超過20g，大量食用或致肥。外國研究指出肥胖與精液質量成反比關係。

冬季準爸備孕食療(男女均可食用)

以上食療配合健康作息與運動，必定箭無虛發！

1. 好腰好腎湯 (2-3人份量)

材料：杜仲15g、腰果10g、芡實15g、核桃5個、新鮮淮山30g、豬骨適量。

功效：平補脾腎

做法：

1. 杜仲、芡實用清水浸泡30分鐘備用

2. 豬骨汆水去泡沫

3. 淮山刨皮切塊

4. 清水1.5升煮滾後，將全部材料中火煮1小時

5. 加入適量鹽調味即可

如屬陰虛體質，可加花膠、螺片，提前浸泡一晚。

如屬陽虛體質，可加巴戟，與杜仲同泡。

2. 爸爸解憂湯 (2-3人份量)

材料：蓮子15g、芡實15g、栗子10粒、五指毛桃15g、猴頭菇1個、瘦肉適量

功效：調補脾胃安神

做法：

1. 猴頭菇以溫水浸泡30分鐘，洗淨，剪細

2. 蓮子、芡實、五指毛桃以清水浸泡30分鐘備用

3. 栗子以滾水浸泡5分鐘後，用刀切開口，去皮去殼

4. 豬肉汆水去泡沫

5. 清水1.5升煮滾後，將全部材料中火煮1小時

6. 加入適量鹽調味即可

如有疑問，建議咨詢註冊中醫師。

《本文資料獲博愛醫院陳建新中醫師提供》

博愛醫院 陳建新中醫師

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