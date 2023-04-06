6歲童不懂吃雞肉 稱媽媽會將雞肉撕成小塊 老師呼籲不要寵壞孩子

一名馬來西亞老師在社交平台發文表示，在午飯時間看到有2名6歲學生沒有進食，詢問後才發現他們不懂進食未經撕成小塊和連著骨頭的雞肉。學生解釋說因為在家裏媽媽都會將雞肉撕成小塊，所以不懂咀嚼大塊的雞肉。老師提醒家長不應寵壞孩子，6歲的孩子絕對有能力自行進食未經切成小塊或連骨頭的雞肉。



一名馬來西亞老師在Facebook分享，在午飯時間看到班上一名6歲學生沒有進食，於是詢問他理由。該名學生表示因沒有湯匙而不懂得吃，但因那天吃的是雞肉，老師引導孩子使用手吃。學生卻回答她該塊雞肉太大塊，在家裏媽媽都會將雞肉撕成小塊。「我跟他說他已經長大了，要學習自己吃大塊的雞肉，但他說雞肉很硬，難以咀嚼。」但老師已試吃雞肉，覺得很細嫩，而且也沒有骨頭。最後學生只吃了雞皮。

（圖片來源：Facebook Quwwatun Aqilah Mohamad）

該名老師表示，還有另一名學生同樣看著雞肉沒有吃，詢問他原因後，被告知是因為雞肉有骨頭，所以不懂得怎樣吃。但老師表示只有一條大骨頭，並教導他吃法。

（圖片來源：Facebook Quwwatun Aqilah Mohamad）

她提醒各位家長要給孩子獨立成長的空間，免得孩子6歲了還不懂得吃大塊的雞肉。她呼籲，6歲不再是嬰兒了，無需將雞肉撕成小塊給他們，家長也應該教導他們如何吃。「生活艱難，家長應該提早讓孩子適應，不要因為心軟而寵壞孩子。」

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飲食方面都要留意

方滃婷又提醒，要推動小朋友的口肌發展，除了剛才的口部活動外，家長也要多注意小朋友飲食，「如果小朋友開始加固，或已經長齊乳齒時，家長就不應再將食物剪得太碎，應就著他們的能力，讓他們多咬幾口，訓練咀嚼能力，對口部肌肉發展、咬字能力也有幫助」。

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