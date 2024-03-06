龍B講座｜講座送近10萬元獎 UV消毒機/仿生潔地機/智能消毒烘乾機

生龍B｜龍年BB在中國傳統中會為家族帶來興旺寓意，亦有指龍年出生的人更聰穎出色，以致每逢龍年出生率都有明顯上升趨勢！《香港01》旗下「01親子」已於今年1月28日舉行首場「龍年新手爸媽講座」，反應熱烈！3月即將再度舉辦新一場「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕及養育新生兒的各種疑問。



一連三場新手爸媽免費講座，題目包括母嬰產品選購重點、媽媽產後修復、修身、助孕備孕以及安胎等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記家長可獲豐富福袋，總值將近港幣十萬元，登記從速！

報名講座：登記連結

龍B講座大獎【1】喜臨 Haenim UV LED 消毒烘乾機 (典雅系列) | 價值HK$3,660

Haenim UV LED 消毒烘乾機 (典雅系列)配備時尚的現代設計和24小時無菌操作，能一次過消毒和烘乾奶樽、奶嘴、奶泵零件，方便衛生，是新手爸媽們的育兒神器。

龍B講座大獎【2】Hizero F803 仿生潔地機 | 價值HK$5,280

HIZERO F803 仿生四合一潔地機無需預先吸塵或掃地，可一機做好掃地、拖地、抹地及自我清潔，方便省時衛生。產品的液固分離特點可在清潔同時將固體與液體垃圾分開，非常方便；先進的仿生技術設計模仿舌頭舔食效果，有別於傳統抽吸技術，機身不會有出風口釋放出空氣中的灰塵、異味或過敏原，更可直接使用指定消毒清潔液或1:99稀釋漂白水為家居消毒。

龍B講座大獎【3】 B & S Swiss 8合1多用途智能消毒烘乾機 | 價值HK$1,299

8合1功能包括自動消毒及烘乾、單獨消毒、單獨烘乾、保管功能、 蒸蛋、蒸煮熱食、乾果及製作乳酪。產品設自動消毒及烘乾功能，預設一鍵完成及24小時保管；更可有蒸煮或加熱食物功能；同時可風乾水果、蔬菜、肉類等食物，並依個人口味進行時間調節酸度製作自家乳酪。

龍年新手爸媽講座詳情：

日期： 2024年3月16日（星期六）

時間：上午10時00分至下午2時00分

地點：ClubONE 德藝會（德福廣場）九龍灣德福花園平台P13-14號



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對象：備孕夫妻、準爸媽、新手父母

費用：全免

*參加者可獲贈精美禮品包乙份。

* 請注意：每位已登記出席者需完成45分鐘講座，活動完結後憑入場QR Code即場獲得禮品包一份，每人限領一份，送完即止。

截止報名日期：2024年3月14日下午6時

*成功登記者將會收到電郵通知確認出席。