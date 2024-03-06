龍B講座 | 出席即獲豐富福袋 BB有機零食/加厚濕紙巾/嬰兒潤膚霜

生龍B｜龍年BB在中國傳統中會為家族帶來興旺寓意，亦有指龍年出生的人更聰穎出色，以致每逢龍年出生率都有明顯上升趨勢！《香港01》旗下「01親子」已於今年1月28日舉行首場「龍年新手爸媽講座」，反應熱烈！3月再度舉辦「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕及養育新生兒的各種疑問。



一連三場新手爸媽免費講座，題目包括母嬰產品選購重點、媽媽產後修復、修身、助孕備孕以及安胎等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記的家長亦可獲豐富母嬰產品福袋，登記從速！

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活動詳情：

日期： 2024年3月16日（星期六）

時間：上午10時00分至下午2時00分

地點：ClubONE 德藝會（德福廣場）九龍灣德福花園平台P13-14號

對象：備孕夫妻、準爸媽、新手父母

費用：全免

*參加者可獲贈精美禮品包乙份。

* 請注意：每位已登記出席者需完成45分鐘講座，活動完結後憑入場QR Code即場獲得禮品包一份，每人限領一份，送完即止。

*成功登記者將會收到電郵通知確認出席。

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率先睇豐富福袋禮品 BB有機零食/加厚濕紙巾/嬰兒潤膚乳

龍B講座福袋禮品【1】HiPP 有機蜜桃蕉芒乳酪、有機奶餅

適合BB的有機健康零食絕對是家長們平日居家外出必備之物，既可訓練BB的咀嚼和小手肌能力，更可作為平日正餐以外補充營養的優良選擇。HiPP的有機BB奶餅及水果乳酪，口味多樣且富含營養，深受小朋友喜愛及家長們的信賴。

龍B講座福袋禮品【2】Ms. Chu Soap & Beauty 全天然止癢膏 、嬰兒純天然護膚霜

Ms. Chu Soap & Beauty送出王牌全天然止癢膏及嬰兒純天然護膚霜。有機嬰兒純天然護膚霜含有機金盞花油，洋甘菊油、乳木果脂、可可脂、蘆薈、小麥、澳洲堅果油，有效舒緩濕疹皮膚，重建皮膚屏障，迅速吸收，潤而不膩。全天然止癢膏中的蘆薈汁、茶樹油、金盞花和甘菊油可滋潤皮膚、消炎止痕、促進愈合，有效舒緩紅腫痕癢。

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龍B講座福袋禮品【3】Dr. Kong HK$50 優惠券

Dr. Kong健康鞋專門店提供專業驗腳配墊服務，能為發育中的小朋友挑選最適合的鞋墊，是不少父母為仔女選購返學鞋的首選。源自香港的原創品牌Dr. Kong這次送出港幣五十元優惠券，更可於享用門市優惠時同時使用，抵上加抵！

龍B講座福袋禮品【4】B & S Swiss 99%純水加厚特大嬰兒柔濕巾 (含蘆薈萃取液 - 無酒精)

B & S Swiss送出品牌旗下極受家長歡迎的99%純水加厚特大嬰兒柔濕巾 (含蘆薈萃取液 - 無酒精) ，濕紙巾材質柔軟堅韌、耐用且不易撕爛，可用作清潔嬰幼兒手, 口部及屁股，方便衛生。

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龍B講座福袋禮品【5】World Family English ABC Poster

準備嬰幼兒的啟蒙教材永不嫌早！World Family English 為參加講座的家長們送出 ABC Poster 早教海報，包攬A至Z，26個英文字母及對應詞彙，配上色彩繽紛的可愛迪士尼卡通人物。家長可將海報貼於家中，自然地加深孩子對英文字母及詞彙的印象，並引起嬰幼兒的學習動機。