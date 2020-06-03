新冠肺炎︱醫護子女公開試獲加10分　內地民眾反對有理？

湖北省是新型冠狀病毒肺炎疫情重災區，不少醫護人員染疫以至病死，省政府有見及此，早在2月已擬定獎勵計劃，惠及醫護子女，包括優先入讀心儀學校和選科，以及在「中考」（初中升高中考試）額外獲加10分。 時至6月，當省會武漢重申加分政策，卻引來輿情反彈，有內地網民便質疑：「可以獎勵父母啊！10分對於一些學生來說可能就是普高（普通高中）和重高（重點高中），普高和職高（職業高中）的區別。」

疫情初期湖北醫護首當其衝

湖北武漢是有最早大規模爆發紀錄的災區，當地醫護首當其衝，冒生命危險不在話下，初期更由於各級官方機關瞞報漏報，企圖大事化小，前線人員不是不知情又無防備下接觸病患，就是隱約猜到實情也有口難言，即使僅僅私下向親友示警，也有冒上被公安拘留訓誡的風險，成為官媒通報全國的「造謠者」。

武漢市中心醫院2月7日凌晨宣布，被視作「吹哨人」的武漢醫生李文亮經過搶救後證實不治，終年34歲。（路透社）

在防火長城內，講得出口的是醫護勞苦功高，理應給予相應榮譽和獎勵，講不出口的是官方早期統一口徑避重就輕，實務上又無防疫準備。根據國務院3月初講法，發現原來1月份及之前，湖北省已有超過3000名醫護人員被感染，其中40%是在醫院感染，其中被稱為「吹哨人」的眼科醫生李文亮即染疫離世。

基於這些貢獻和犧牲，按情理應該沒有太多人反對中考加分之舉，但事實是稍為看看內地網上評論區，不滿的聲浪居然非常響亮，箇中意見大體可分為以下兩條：「利用社會資源做獎勵，而不是政府出資，對老百姓是不公平的」；「對別的孩子公平嗎？要是醫務人員還沒有孩子又怎麼辦？」。

4月調查指僅2成醫護拿到補助

就第一條而言，內地政府事實上有出資，不過據內地醫療資訊平台「醫學界」4月初調查，在符合臨時補助標準的醫護中，僅有約2成的人拿到了補助，近8成的人沒有拿到補助。至於津貼額度，前線人員於1月府每天予以300元（人民幣．下同）或200元的補助，湖北則於2月初每人發放6千元。

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補助額度是否足夠尚可說人言人殊，但個別分配不均卻常見於內媒報道：3月初，有武漢的發熱門診醫生向《新京報》反映，醫院領導和行政人員所得的補助是一線醫生的兩倍之多，當時院方受訪時承諾重新核算；陝西的—間定點醫院亦出現類似情況，結果正副院長均被免職及記過處分。

就第二條而言，內地公開考試有不少制度安排為人垢病，才藝、運動和科學研究之類額外加分項目輕則為視為「走後門」，重則被指責有舞弊造假之嫌，例如最近網上就傳出「全國青少年科技大賽」似有「做媒」之嫌，得獎者被指就只是到實驗室拍片裝模作樣，不費力就拿到獎項。

「抗疫的僅僅是醫護人員嗎？」

嚴格而言，如果要評估是次醫護子女加分，較妥當的類比對象應該是少數民族考生獲得優待，可是按一般輿情討論，所謂「積極平權措施」和「課外才華獎勵」在大眾語境中很多時候被混為一談，部份人認為是導致競爭不公的特權安排，甚至是充斥著各種假公濟私魚目混珠的亂象。

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總體而言，多年來對考試額外加分安排充滿不信任，內地家長和考生對有特權影子的政策都比較敏感，所以即使如蔭庇醫護子女之類看似無爭議優待，都會引起疑慮。當然最觸發不滿的還是，政府有資源又不直接派錢和改善醫護待遇，反而將獎勵醫護的成本轉嫁到考生身上，「對老百姓是不公平的」。

在內地報道和宣傳中，醫護是英勇付出的主角，他們站在抗疫最前線，也站在官方抗疫敘事的最前線，所以與其他職業的前線人員相比，獲得與別不同的象徵意義。就是次中考加分事件，有網民就提到：「抗疫的僅僅是醫護人員嗎？員警，公務員，清潔工，志願者，建築工……是不是都要給子女加分？」

🔑🔑就醫護子女公開試加分一事，內地網民激辯是否恰當的獎勵方法（微博圖片）🔑🔑