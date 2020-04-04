新冠肺炎｜領補助後被要求退回　調查稱內地6成醫護只得基本工資

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，各地前線醫護為抗疫都疲於奔命。在內地，前線醫務人員的評定標準以及補助問題最近成為熱議話題，甘肅、湖北、江西等地的醫護在社交平台上稱，有醫務人員領到補助後被要求退回。 此外，內地一個醫療資訊平台的調查指出，在疫情期間收入情況統計中，近6成醫護只能拿基本工資。而在符合臨時補助標準的人中，僅有約2成的人拿到了補助，近8成的人沒有拿到補助。

3月16日，武漢大學人民醫院東院ICU病房，醫護人員為患者進行護理工作。（中新社）

互聯網醫療平台「春雨醫生」指出，內地新冠肺炎疫症爆發初期，財政部1月底下發通知，規定對直接接觸治療病例、參與病原檢測和疫情防控等工作的相關人員，每人每天予以300元（人民幣．下同）或200元的補助。隨後許多地方機構也紛紛出台了各種對醫務人員的補助政策，其中湖北2月初宣布，當地一線應急處置醫護每人可獲6千元補助。

但在明確規定補助政策向醫務人員及防疫工作者傾斜的情況下，卻發生了陝西安康中心醫院違規發放補貼事件。此外，武漢市第五醫院等多家醫院醫生也反映醫院領導、行政人員所得的補助是一線醫生的2倍之多。

自此，國家衛健委對相關政策又進行了進一步的完善，除了明確了一線醫務人員的範圍，也要求嚴格執行審查監督。雖然新政有助解決地方補助「濫領濫發」問題，但「應發盡發」又難以實現。

江西醫護人員稱自己此前獲得的補助金被收回，到手工資僅有400元。（微博）

許多醫務人員近期反映，在1月、2月發放的補助，醫院又要求退回，主要原因是按照新政策，他們沒有直接接觸確診或疑似病例，已經不再屬於前線，失去領取抗疫補助的資格。有人不滿稱，「即使沒有直接接觸確診病例，但同樣冒著被感染的風險，犧牲時間與健康，夜以繼日地工作著。」此外，也有不少醫護反映，他們確實在前線抗疫，但補助依然被收回。

一名江西醫護人員3月28日曬出的工資單在微博上被轉發了3萬次，這名醫護人員自述在感染區工作了兩個月，但工資單顯示醫院不僅沒有發放本月抗疫補助，還收回了此前發放的4200元補助，扣除社保費後，最終到手的工資只有412元。

內地有不少醫護反映，他們確實在前線抗疫，但補助依然被收回。（資料圖片/中新社）

另一個內地醫療資訊平台「醫學界」近日也發布了一項調查結果，指59.3%的醫護在疫情期間只拿到基本工資，20.2%的醫護低於基本工資，只有2.0%的醫務人員收入高於日常工資。

據悉，「醫學界」的本次調查共收集637份有效問卷，來自內地28個省市地區，其中548份來自公立醫院，89份來自社會辦醫療機構。參與調查的醫務人員有558人，64.9%的醫務人員稱工作量有不同程度的增加，其中17.1%的醫務人員認為工作量增加2倍以上。

而在疫情期間休息狀況的統計中，僅有23.0%的醫務人員得到了正常的休息，39.4%的醫務人員則表示「1天未休」。而關於領取補助問題，參與調查的醫務人員中，6成人表示不符合臨時補助範疇標準。而在符合臨時補助範疇標準的醫務人員中，13.1%來自內科，6.8%來自急診科，5.4%來自檢驗科。

儘管有一部分人符合臨時補助範疇，但是並未拿到補助。在558名醫務人員中，221人符合標準，但是在符合標準的人中僅有21.3%的人拿到了補助，78.7%的人沒有拿到補助。

（綜合報道）