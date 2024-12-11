4B運動狂掃韓國美國　女性不婚主義者狂增　網民意見兩極掀起罵戰

近來，社群媒體上掀起一股名為「4B運動」的討論熱潮。



這個源自韓國的女性主義運動，旨在對抗父權社會結構，隨著美國前總統特朗普再次當選，這股風潮迅速蔓延至美國，並在台灣的社群平台上引發關注。

甚麼是4B運動？

4B運動（4B Movement）起源於韓國，據傳最早於女性主義論壇及推上萌芽，直到2016年，震驚全國的江南站隨機殺人案成為這場運動的催化劑。

2016年韓國江南站隨機殺人案發生後，民眾自主發起緬懷活動（Facebook@《韓事通》）

一名23歲女性在KTV的男女共用化妝室內遭兇手殘忍殺害，兇手供稱因平時被女人瞧不起，因此仇視女性，這起事件引發全國對性別暴力與社會結構問題的深刻反思，促使更多女性開始關注自身處境，也進一步推動4B運動的發展，網友表示，

「以後該不會連上廁所都要男朋友陪著進去吧！好可怕世界怎麼了」

「世界怎麼了？自己不如意就去傷害別人……」



這場社會運動主要由年輕女性發起，旨在抵制父權制和性別不平等，該運動的名稱源自韓語中四個以「비」（bi，意為「非」或「不」）開頭的詞彙，分別代表：

不戀愛（비연애）：拒絕與男性或跨性別女性建立浪漫關係。

不性行為（비섹스）：拒絕與男性或跨性別女性發生性關係，強調對身體的自主權和安全感。

不結婚（비혼）：拒絕進入傳統婚姻，認為婚姻強化了父權體制和性別刻板印象。

不生孩子（비출산）：選擇不生育子女，不回應社會對女性生育義務的期待。



《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近1個月（2024/10/27~2024/11/26）「4B運動」的網路討論，焦點為「父權、女權、不婚、性行為、生育、自主權」；也有不少網友討論「美國、特朗普、抗議、韓國、平等、歧視」等熱門關鍵字，網友認為，

「部分男生與女生互相仇恨，激起對立，但也是重新審視彼此關係的機會」

「不婚不生沒問題，不戀不做沒可能」

「記得韓國男女對立蠻厲害的」

「這不就如今的我嗎」

「原來我不知不覺間在響應這個運動……呃……我可以不響應嗎？」



支持還是反對？4B運動引爆兩性話題

近日一名網友於台灣Dcard以「韓國女權興起反父權『4B運動』：不戀不性不婚不生」為題，該文呼籲台灣男性應調整對台灣女性的網路攻擊性，並指出韓國女性拒絕的「歐巴」反而受到台灣女性的青睞，最終可能導致台灣男性被擠到感情食物鏈更底層。

對於這項運動有網友表示支持：

「傳統社會思想韓男對女性這麼糟糕，被反也是正常」

「舉雙手支持」

「女性不與男性接觸就不會有期待」



也有不少網友持反對意見：

「她們該做的應該是花更多時間相處，觀察她們遇到的男人，而不是用這種寧可錯殺一百也不會放過那一個的方式」

「這樣兩性平等只會越來越退步吧……」



近日一名網友於台灣Dcard以「韓國女權興起反父權『4B運動』：不戀不性不婚不生」為題發文（Dcard）

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女性如何重掌自主權？獨立背後的親密渴望

台灣諮商心理師林萃芬指出，韓國社會的性別不平等，包括薪資差距、婚姻中女性角色的壓力，以及缺乏對女性的暴力犯罪提供足夠的安全保護措施，讓許多女性對父權體制產生深刻的不信任，甚至敵意；這種系統性壓迫容易導致心理創傷，可能會採取極端的自我保護措施，透過切斷與男性的連結來降低受傷害的可能性。

林萃芬也提到，支持4B運動的女性內心可能有「不要親密」、「不要信任」、「不要愛」的潛在訊息，因為她們認為，

「親密會帶來傷害」

「信任他人是危險的」

「我只能靠自己」



她們透過「拒絕」、「說不」的方式，試圖重新掌控自己的生活，強調界限與權利，對抗父權社會施加的框架。

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對於有些網友認為4B運動過於激進，可能加深性別對立，未來甚至危及女權，林萃芬分析，4B運動的支持者雖表現出強烈的獨立性，但這份獨立背後可能隱藏著對親密關係的渴望。她們選擇隱藏情感需求，建立心理防禦牆，來避免再次受傷。這種防禦機制固然能帶來短暫的安全感，但長期下來，可能會使個人感到孤立，難以在生活中找到情感支持或建立穩固的人際關係。

林萃芬提醒，長期的自我隔絕可能影響心理健康，如何在自我保護與健康的親密關係之間找到平衡，減少心理負擔與壓力，並建立平等尊重的互動，是未來需要面對的重要課題。

（《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年10月27日至2024年11月26日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『4B運動』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】